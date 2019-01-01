18:58
1 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Діти Кремля і Санта-Путін. Бідний-нещасний Дерипаска
      Вєсті Кремля
      19:26, 29 грудня 2018
      Вєсті.UA. Жир: Президентські амбіції Кернеса. Нарцис Валерійович
      Вєсті.UA
      17:34, 29 грудня 2018
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Люблю Україну, але не кричу про це, – Олександр Усик

      112 Читать новость на русском
      Олександр Усик розповів про любов до України
      Олександр Усик розповів про любов до України

      Український абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик в ексклюзивному інтерв'ю розповів про любов до України, та чому він поїхав на бій з Гассієвим у Москву.

      Український боксер зазначив, що він не звертає уваги на критику інших людей і просто виконує свою місію.

      Читайте також: Олександр Усик – найкращий боксер 2018 року у світі за WBA

      Про критику знаю. Та мені байдуже на таке. Я поїхав до Москви, щоби стати абсолютним чемпіоном світу. Знаєте, коли Україна заживе добре? Коли кожен чесно та якісно виконуватиме свою роботу. Я поїхав до Росії та совісно виконав свою роботу. Нехай чітко виконують свої функції ті люди, які мене критикують. Совість у мене чиста. Я виграв під синьо-жовтим прапором. Дуже люблю рідну Україну. Але про це ніколи не кричу, а мовчки виконую свою місію, – сказав Усик у інтерв'ю газеті "Експрес".

      Нагадаємо, що Олександр Усик знову привітав українців з новорічними святами. І що цікаво, зробив він це українською мовою.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Бокс Олександр Усик
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як отримати компенсацію за няню: інструкція
      сьогодні , 18:01 Як отримати компенсацію за няню: інструкція
      Світлана Попова 1835
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня 2018 , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Починаємо Новий рік здорово: поради від Здоров'я 24
      сьогодні , 17:15 Починаємо Новий рік здорово: поради від Здоров'я 24
      Олена Кандяк 663
      Монетизація субсидій та пільг затверджена: як вона діятиме
      сьогодні , 14:00 Монетизація субсидій та пільг затверджена: як вона діятиме
      Яніна Ткачук 5222
      Все про похмілля: симптоми, причини виникнення та як боротися
      сьогодні , 13:01 Все про похмілля: симптоми, причини виникнення та як боротися
      Олександр Бевза 1162
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня 2018 , 06:44
      Рібері залишається у "Баварії"
       23 травня 2010 , 14:40
      "Динамо" обіграло збірну світу. ВІДЕО
       10 вересня 2011 , 21:56
      Левченко: Винні за смерті людей повинні бути покарані. Де ти, Європа?
       18 липня 2014 , 10:17
      Леоненко: Шевченко може не стати успішним тренером через м'який характер
       13 лютого 2015 , 15:04
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук