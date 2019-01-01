Люблю Україну, але не кричу про це, – Олександр Усик

Український абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик в ексклюзивному інтерв'ю розповів про любов до України, та чому він поїхав на бій з Гассієвим у Москву.

Український боксер зазначив, що він не звертає уваги на критику інших людей і просто виконує свою місію.

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Про критику знаю. Та мені байдуже на таке. Я поїхав до Москви, щоби стати абсолютним чемпіоном світу. Знаєте, коли Україна заживе добре? Коли кожен чесно та якісно виконуватиме свою роботу. Я поїхав до Росії та совісно виконав свою роботу. Нехай чітко виконують свої функції ті люди, які мене критикують. Совість у мене чиста. Я виграв під синьо-жовтим прапором. Дуже люблю рідну Україну. Але про це ніколи не кричу, а мовчки виконую свою місію, – сказав Усик у інтерв'ю газеті "Експрес".

Нагадаємо, що Олександр Усик знову привітав українців з новорічними святами. І що цікаво, зробив він це українською мовою.

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