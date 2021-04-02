У Люботині, що в Харківській області, патрульний зупинив на дорозі водія і поводився неадекватно. Він грубіянив, матюкався, назвався інопланетянином і пропонував понюхати шкарпетки.

Весь діалог поліцейського і водія вдалося зняти на реєстратор. Відтак відео з нього розповсюдили соцмережами і ЗМІ.

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Поліцейський поводився неадекватно

Водій увечері повертався додому, коли його зупинили патрульні. З відео видно: патрульна машина стояла в темряві на узбіччі. Водій каже, що їхав повільно, бо на дорозі ями. Чому його зупинили, ані сам чоловік не зрозумів, ані поліцейські цього адекватно не пояснили.

Поліцейський підійшов до водія і став грубіянити, а потім заявив, що у машині не горить підсвічування номера.

За таке порушення у водія раніше справді був штраф, але освітлення він полагодив. Зупинений чоловік припускає, що поліцейські "пробили" цей штраф по базі.

Відтак поліцейський почав далі питати у грубій формі: "Хто ти такий? Ти куди їдеш?". На зустрічне питання водія про те, хто такий цей поліцейським, правоохоронець відповів, що "він інопланетянин".

Потім поліцейський запропонував понюхати його шкарпетки.

Можу шкарпетки тобі показати тільки. Більше нічого не можу показати. Вони у мене діряві і брудні. Будеш нюхати їх?

– сказав поліцейський.

Відео з реєстратора, на якому зафіксована розмова поліцейського і водія

Що кажуть у поліції

Поспілкуватися із самим "героєм" ролика не вдалося: у нього був вихідних і журналісти не застали його у відділку. Втім, за нього вже взялося керівництво, яке теж, до слова, отримає догани.

Начальник відділення і його заступник з превентивної роботи отримали догани. Двоє працівників групи реагування патрульної поліції попереджені про неповну службову відповідність,

– розповіла прессекретарка поліції Анна Третьякова.

Сам водій вирішив не писати скаргу на патрульних: сподівається, що і такий розголос на попередження від керівництва будуть їм уроком.

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