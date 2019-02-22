17:48
22 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Новий ворог медицини РФ. Нудний виступ Путіна
      Вєсті Кремля
      23:15, 21 лютого
      Вєсті.UA: Супергерой по-українськи. Шкідливі справи депутатів
      Вєсті.UA
      20:35, 21 лютого
      Елітні маєтки та дорога зброя: як живуть екоінспектори України
      ЦРУ
      09:01, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Радянські харчові звички
      Згадати все
      14:44, 21 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРОБАЧЕННЯ 2019

      Любов до України чи ненависть до Росії: заради чого іноземці ризикують життям на Донбасі

      145 Читать новость на русском
      Стас Гібадулін
      Стас Гібадулін / Фото надане Стасом Гібадуліним

      З початком військової агресії Росії на Донбасі у 2014 році на захист регіону піднялися не тільки українські військові, а й добровольці-іноземці. Чи останнім дійсно так сильно болить за Україну? Болить, але це не таке сильне почуття, як ненависть до Росії.

      Наприклад, свою ненависть до росіян, а точніше до несвідомої частини громадян Росії, які підтримують необільшовизм, імперіалізм і тоталітаризм, доброволець Стас Гібадулін в інтерв'ю 24 каналу не приховує. У 1992-му Росія ввела війська на територію його рідної Молдови, провела криваву операцію, загорнуту під "внутрішній конфлікт і його регуляцію", внаслідок чого утворилася невизнана Придністровська молдовська республіка (ПМР).

      Читайте також: У США створили сайт про агресію Росії в Україні

      Тепер в столиці Придністров'я Тирасполі, колись красивому місті, їздить транспорт з гаслами "За єдину Росію!". І ходять, в тому числі, пластикові гроші, схожі на фігурки з гри "Монополія".

      Наприкінці 2014-го журналістка 24 каналу мала розмови з іноземцями, які воюють на Донбасі. Багато з них тоді не хотіли спілкуватися з пресою – так, хіба що, "хороша дівчинка, давай тобі розповім щось офрекордс". Але один грузинів сказав, що воює не за Україну, а проти Росії. І ще сказав, що йому плювати, на території якої країни "гаситися", головне – боротися з Росією. Стас Гібадулін вважає, що ця причина може бути актуальною для багатьох іноземців-добровольців. Проте це не виключає й прихильного ставлення до України.

      Я щиро полюбив Україну, хотів би отримати громадянство – готую документи для цього і все таке. Але, якщо чесно, то, напевно, так – в першу чергу, на Донбасі я воюю проти Росії, проти людей, які вважають нормальним просто так приходити на територію інших держав і окупувати її,
      – сказав Гібадулін. 

      Зараз на стороні України воюють сотні іноземців. Ще восени 2015 року Верховна Рада підтримала законопроект, що дозволяє "іноземним громадянам і особам без громадянства проходити службу в ЗСУ".

      При цьому, щоб стати офіцером і зробити справжню військову кар'єру, нерезидентам необхідно отримати українське громадянство. Зараз Стас Гібадулін збирає для цього документи і сподівається, що наявність державної нагороди, ордени "За мужність" III ступеня, посприяє цьому.

      Тим часом, за даними зведеної волонтерами Книги пам'яті загиблих, станом на жовтень 2018 року в боротьбі з російською агресією на Донбасі загинули 13 іноземців: п'ятеро громадян Грузії, четверо – з Росії і по одному з Ічкерії, Білорусі, США та Швеції.

      blog_ava
      Ющенко розповів, за якого кандидата у президенти проголосує на виборах
      сьогодні
      10800
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Добровольці
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чому заяви Пушиліна про готовність для перемовин небезпечні для України
      сьогодні , 17:11 Чому заяви Пушиліна про готовність для перемовин небезпечні для України
      Олексій Чибісов 301
      Медична реформа у грошах: скільки заробили лікарі
      сьогодні , 16:30 Медична реформа у грошах: скільки заробили лікарі
      Яніна Ткачук 1155
      Луценко проти ЗМІ: як Генпрокуратура закриває рот журналістам
      сьогодні , 16:00 Луценко проти ЗМІ: як Генпрокуратура закриває рот журналістам
      Крістіна Бердинських 329
      Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи: "Динамо" зіграє з "Челсі"
      сьогодні , 14:13 Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи: "Динамо" зіграє з "Челсі"
      827
      Президент вже не матиме значення, або Як українці самі собі риють яму
      сьогодні , 10:33 Президент вже не матиме значення, або Як українці самі собі риють яму
      Віталій Шабунін 2458
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук