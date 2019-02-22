Любов до України чи ненависть до Росії: заради чого іноземці ризикують життям на Донбасі

З початком військової агресії Росії на Донбасі у 2014 році на захист регіону піднялися не тільки українські військові, а й добровольці-іноземці. Чи останнім дійсно так сильно болить за Україну? Болить, але це не таке сильне почуття, як ненависть до Росії.

Наприклад, свою ненависть до росіян, а точніше до несвідомої частини громадян Росії, які підтримують необільшовизм, імперіалізм і тоталітаризм, доброволець Стас Гібадулін в інтерв'ю 24 каналу не приховує. У 1992-му Росія ввела війська на територію його рідної Молдови, провела криваву операцію, загорнуту під "внутрішній конфлікт і його регуляцію", внаслідок чого утворилася невизнана Придністровська молдовська республіка (ПМР).

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Тепер в столиці Придністров'я Тирасполі, колись красивому місті, їздить транспорт з гаслами "За єдину Росію!". І ходять, в тому числі, пластикові гроші, схожі на фігурки з гри "Монополія".

Наприкінці 2014-го журналістка 24 каналу мала розмови з іноземцями, які воюють на Донбасі. Багато з них тоді не хотіли спілкуватися з пресою – так, хіба що, "хороша дівчинка, давай тобі розповім щось офрекордс". Але один грузинів сказав, що воює не за Україну, а проти Росії. І ще сказав, що йому плювати, на території якої країни "гаситися", головне – боротися з Росією. Стас Гібадулін вважає, що ця причина може бути актуальною для багатьох іноземців-добровольців. Проте це не виключає й прихильного ставлення до України.

Я щиро полюбив Україну, хотів би отримати громадянство – готую документи для цього і все таке. Але, якщо чесно, то, напевно, так – в першу чергу, на Донбасі я воюю проти Росії, проти людей, які вважають нормальним просто так приходити на територію інших держав і окупувати її,

– сказав Гібадулін.

Зараз на стороні України воюють сотні іноземців. Ще восени 2015 року Верховна Рада підтримала законопроект, що дозволяє "іноземним громадянам і особам без громадянства проходити службу в ЗСУ".

При цьому, щоб стати офіцером і зробити справжню військову кар'єру, нерезидентам необхідно отримати українське громадянство. Зараз Стас Гібадулін збирає для цього документи і сподівається, що наявність державної нагороди, ордени "За мужність" III ступеня, посприяє цьому.

Тим часом, за даними зведеної волонтерами Книги пам'яті загиблих, станом на жовтень 2018 року в боротьбі з російською агресією на Донбасі загинули 13 іноземців: п'ятеро громадян Грузії, четверо – з Росії і по одному з Ічкерії, Білорусі, США та Швеції.