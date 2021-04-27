В Одесі вночі перед 27 квітня трапився вибух газу у житловому будинку на вулиці Сєрова, 38. Внаслідок інциденту, на щастя, ніхто не загинув, однак постраждала одна жінка.

Деталі вибуху в Одесі

Повідомлення про подію надійшло до рятувальників о 22:24. Наслідки інциденту ліквідовували 18 працівник ДСНС та 4 одиниці спецтехніки.

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По прибуттю до місця виклику рятувальники встановили, що внаслідок вибуху газоповітряної суміші відбулось руйнування капітальних конструкцій одноповерхового будинку та 1 квартири,

– заявили у ДСНС.

Площа руйнування склала 150 метрів квадратних. За даними "Думская", вибух практично знищив житлову прибудову будинку. Вибухова хвиля вибила вікна у квартирі навпроти. Там живуть 4 людей – вони не постраждали.

Що відомо про постраждалих

У будинку в той час перебували чоловік та жінка. Вони опинилися у пастці з завалів. Вибратися на поверхню подружжю допомагали рятувальники.

83-річну жінку відвезли у лікарню у стані середньої важкості. Чоловік відмовився від госпіталізації.

Мешканці будинку опинилися під завалами: відео