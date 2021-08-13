Понесло в море на зламаному катамарані: під Одесою довелось рятувати відпочивальників – фото
Джерело:"Думская"
В Одеській області 12 серпня кілька людей плавали на катамарані та він зламався. Відпочивальників понесло в море, тому довелося викликати допомогу.
На плавзасобі були 3 дітей і 6 дорослих. До рятувальників щодо інциденту звернулися приблизно о 18 годині.
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Відпочивальники, яких зняли з катамарана / Фото "Думская"
Віднесло досить далеко
Потерпілі повідомили, що через ламання катамарана "Ананда 929", вони не можуть ним керувати. Тоді до них одразу направили пошуково-рятувальний катер.
Відпочивальники на зламаному катамарані / Фото "Думская"
Їх знайшли за 1,5 – 2 кілометри від берега. Людей зняли з аварійного судна та взяли його на буксир. Таким чином катамаран відвезли до яхт-клубу "Сосновий берег".
Рятувальний катер, який направили до людей / Фото "Думская"
Схожа подія на Одещині
5 серпня повідомили, що в Кучурганському лимані на Одещині прикордонникам довелося виловлювати човен із рибалкою. Під час шторму чоловік втратив контроль над своїм човном.
Його почало нести течією в сторону Молдови. Прикордонники знайшли потерпілого лише за кілька метрів від кордону.
Зламаний катамаран на буксирі рятувальників / Фото "Думская"