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      Людей дійсно примушували йти на вибори, – Мацука

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      У неділю, 11 листопада, на окупованих територіях Донецька та Луганська пройшли псевдовибори. Точно невідомо, яка насправді була явка на "виборах", проте багато журналістів вважає, що людей примушували йти голосувати.

      Про це розповів журналіст "Громадського ТБ Донбасу" Олексій Мацука у прямому ефірі 24 каналу.

      Читайте також: Псевдовибори на окупованих територіях: чого хоче Кремль від України

      24 канал повідомляв, що в результаті псевдовиборів на окупованих територіях Донбасу, які не визнає ні Україна, ні світ, перемогу здобули чинні ватажки проросійських бойовиків – Денис Пушилін і Леонід Пасічник.

      За словами журналіста, Денис Пушилін представляє в більшості інтереси швидше Владислава Суркова чи навіть безпосередньо Володимира Путіна, аніж людей, що мешкають на Донбасі.

      Адже ми не знаємо, яка справді була явка на "виборах". Навіть якщо порахувати, скільки було відкрито дільниць офіційно, за їхніми даними, то вони мали б обробляти кількість заяв виборців протягом 24 годин, а вони це встигли зробити за кілька годин, – наголосив Мацука.

      "Є різні категорії людей на Донбасі, але я вважаю, що більшість мешканців окупованої території були вимушені опинитися в тій реальності, в якій вони нині живуть. Людей, що працюють навіть у не державних установах, змушували йти на псевдовибори, щоб була відповідна явка. Такі запити робили на практично всі установи та підприємства", – сказав журналіст.

      Він зазначив, що на Донбасі люди вимушені інколи діяти так, як того вимагає від них незаконно проголошена адміністрація, бо інакше буде виглядати – начебто вони не приймають ці утворення, а тоді це питання їхньої безпеки. А так, як для людей головне – це забезпечити свою безпеку, то мешканці окупованих територій не можуть протистояти якимось подіям.

      Насправді, не дивно, що Росія хоче провести переговори між Києвом та самопроголошеними лідерами окупованих територій. Адже півтора мільйони переселенців не голосували на цих псевдовиборах, також не голосували біженці, що знаходяться на території Росії,
      – додав Мацука.

      хроніка подій
      Теги: Новини України Псевдовибори на окупованому Донбасі Україна – Росія Війна на Донбасі Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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