Неприємний інцидент, який міг би закінчитися справжньою трагедією, трапився 17 серпня у Харкові на вулиці Гвардійців-Широнінців, 43.

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У Харкові обірвався ліфт

У багатоповерхівці з 6-го поверху обірвався ліфт. На щастя, постраждалих вдалося уникнути. Дорослі з немовлям буквально за кілька секунд вийшли з кабіни. Усередині залишився візочок дитини, від удару він перекинувся.

Ось так може бути з візочком, розумієте? Ми просто вчасно вийшли, напевно, цим врятували життя дитини. Перевернулося все,

– зазначила очевидиця.

Нагадаємо, якщо ліфт падає, потрібно натиснути кнопку "Стоп" і намагатися знайти безпечне положення. Краще лягти на підлогу, максимально захистити обличчя і голову від можливих уламків.

У Харкові обірвався ліфт: дивіться відео

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