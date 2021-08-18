Люди вийшли за кілька секунд до падіння: у Харкові ліфт обірвався з 6-го поверху
Джерело:"Сьогодні"
У Харкові у багатоповерхівці з 6-го поверху обірвався ліфт. Його пасажири дивом врятувалися, за кілька секунд до інциденту вийшовши з кабіни.
Неприємний інцидент, який міг би закінчитися справжньою трагедією, трапився 17 серпня у Харкові на вулиці Гвардійців-Широнінців, 43.
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У Харкові обірвався ліфт
У багатоповерхівці з 6-го поверху обірвався ліфт. На щастя, постраждалих вдалося уникнути. Дорослі з немовлям буквально за кілька секунд вийшли з кабіни. Усередині залишився візочок дитини, від удару він перекинувся.
Ось так може бути з візочком, розумієте? Ми просто вчасно вийшли, напевно, цим врятували життя дитини. Перевернулося все,
– зазначила очевидиця.
Нагадаємо, якщо ліфт падає, потрібно натиснути кнопку "Стоп" і намагатися знайти безпечне положення. Краще лягти на підлогу, максимально захистити обличчя і голову від можливих уламків.
У Харкові обірвався ліфт: дивіться відео
Попередні інциденти з ліфтами
- У багатоповерхівці Одеси 9 серпня ліфт зірвався з 5-го поверху. У кабіні перебували 2 людей. На щастя, вони не постраждали.
- Також в Одесі, у житловому комплексі "Академмістечко" 28 квітня обірвався трос ліфту, у результаті чого кабіна полетіла вниз ліфтової шахти на висоту в майже 7 метрів. У ній перебували 8 людей. Тоді теж вдалося уникнути жертв.
- Однак 9 червня обрив ліфту стався в одній із багатоповерхівок Києва призвів до трагедії – загинув чоловік.