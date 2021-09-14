Люди застрягли на "американських гірках" у Харкові: спускалися самотужки

У харківському парку Горького 13 вересня поламався атракціон "американські гірки". Після цього пасажири буквально зависли в повітрі.

Відвідувачам атракціону довелося спускатися з гірки самим, оскільки рух так і не відновився. Згодом це прокоментували в адміністрації парку.

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Люди, які застрягли на "американських гірках" / Фото телеграму "Труха"

Відвідувачам пощастило

Вагонетки застрягли під час стрімкого підйому. На відео видно, що людям допомагали спуститися працівники парку. Вони підходили до пасажирів і звільняли їх із "пастки".

Слід зазначити, що це було не надто важко, оскільки поряд із колією в цьому місці були сходинки. Проте, якби це трапилося буквально трішки далі, знадобилися б рятувальники.

Люди застрягли на американських гірках у Харкові: дивіться відео телеграму "Труха"

Причину намагаються встановити

З журналістами після цього поспілкувався прессекретар парку Андрей Кравченко. Він розповів, що наразі невідомо, яка була причина інциденту.

Її вже намагаються встановити співробітники технічного відділу. Після того, як пасажирів спустили, атракціон запустили в тестовому режимі та він працював.



Пасажири спускаються з "американських гірок" / Фото телеграму "Труха"