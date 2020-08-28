У 2014 році в Україні були створені батальйони територіальної оборони, які одними з перших прийняли на себе удар агресора. За цей час сотні добровольців по всій країні приєдналися до бригад ТРО. Це інженери, менеджери, бухгалтери, які за власною інціативою регулярно займаються військовою підготовкою.

Військовослужбовець 130 батальйону територіальної оборони Денис Семигора-Орлик в ефірі програми "Є питання" на 24 каналі розповів, чим займаються військові резервісти та з якими складнощами зіштовхуються.

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Як тренуються військові резервісти

За словами українського резервіста у 2018 році активувалась територіальна оборона у вигляді військових частин. Відтак почались військові навчання.

І вже 2 роки ми займаємось, тренуємося, щоправда, за власною ініціативою,

– додав він.

Військовослужбовець розповів, що саме комбат батальйону організував тренування. Зокрема, домовився з волонтером-спецпризначенцем, який і проводить військові навчання.

"Перше, що він нам дає, це індивідуальн навичка. Тобто, ми маємо правильно поводитися зі зброєю, правильно пересуватись, захищати себе, ховати себе, атакувати, працювати в підрозділі. Аби тільки ми не були такими мішенями, яких легко вразити на полі бою" – зазначив резервіст.

Денис Семигора-Орлик наголосив, що такі навчання – заслуга командира батальйону, який проявив ініціативу і знайшов людину, яка може займатися з його особовим складом.

"Якби не було його ініціативи, думаю, що я б досі був зарахований в якийсь батальйон у списку. І нічого б не знав та не вмів", – зауважив він.

Військовослужбовець зауважив, що бійці за цей час себе повністю екіпірували: броня, шолом, все обмундирування. Навіть багато з них вже придбали зброю, адже до цього не мали.

Чи підтримує держава територіальну оборону

За його словами, військовослужбовці проводять службу за власною ініціативою. Як батальйон, вони підпорядковуються Центру комплектуванню. Крім цього, місцева влада нічим не допомагає бійцям.

Тому що ми не маємо ні ППД, ні місць для тренування. Місце, яке нам виділили в районі, це просто звалище. Це повністю власна ініціатива. Люди приходять за власним бажанням,

– пояснив військовослужбовець 130 батальйону територіальної оборони.

Він розповів, що в теробороні одні добровольці. Одні й ті самі люди щосуботи приходять на тренування. Волонтер-спецпризначенець проводить певні заняття. Також у резерві служить заступник командира батальйону з підготовки бойової, який тренує бійців.

"Фактично, це клуб за інтересами". – додав Денис Семигора-Орлик.



130 батальйон територіальної оборони міста Києва / Фото з фейсбук-сторінки Антона Голобородька

На його думку, країна має зрозуміти, що територіальна оборона, яка існує по всій Україні, це запобіжник, що навіть краще працює, ніж ядерна зброя, про яку всі багато говорять.

"Відтак, якщо територіальна оборона зможе давати тотальний опір по всій території, то ніхто сюди не сунеться, не буде ризикувати і взагалі думати про те, щоб сюди прийти. А ми маємо тут формувати закон, правила, сформувати якісь спеціальні гарантії", – наголосив військовослужбовець.

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Він також відзначив, що люди, які приходять служити в територіальну оборону, мають хоча б бути проінформовані. Однак навіть інформаційна робота не проводиться.

"Люди жахаються тероборони. Напевно думають, що заберуть в армію", – додав Денис Семигора-Орлик.

Коментар військового резервіста Дениса Семигори-Орлика: відео