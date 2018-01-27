"Люди без Батьківщини": Портников пояснив критику Висоцького з боку В'ятровича

Відомий радянський співак і артист Володимир Висоцький, попри свою справжність, не має жодного стосунку до України, а є частинкою іншої культури.

Таку думку висловив український журналіст і публіцист Віталій Порников на своїй сторінці у Facebook.

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"Накинулися на Володю В'ятровича через Висоцького. Дивно, як люди просто не хочуть усвідомлювати того, що живуть у світі, який змінився!" – зауважив експерт.

За його словами, з того дня, коли пам'ятає себе мислячою людиною, він прекрасно усвідомлював, що культура країни, в якій живе, – це Шевченко та Леся Українка, це "Пісня про рушник" і Лятошинський, і, попри свою неналежність до українського етносу, він це також вважає своїм.

У російській культурі – дивно було б це заперечувати – є чимало культурних вершин. Але для мене це чужі вершини. Як і польські, німецькі, французькі, японські. Мене ще в юності вражали люди, які оголошували своєю Вітчизною Радянський Союз. Якщо чесно, я вважав їх людьми без Батьківщини, звичайними пристосуванцями. Вони споживали радянську культуру саме через жахливу ​​культурну глухоту, просто не хотіли ні на зірки дивитися, ні в собі розбиратися,

– підкреслив журналіст.

Як пояснює Портников, саме цю культурну глухоту вищезазначені люди зараз захищають, не розуміючи дуже просту річ.

"Висоцький – це не тільки їхнє власне минуле, а й культурна спадщина іншої країни, чужої цивілізації. І ця цивілізація теж залишилася для нас усіх в далекому минулому. Мій старший товариш Чингіз Айтматов назвав таких людей дуже точно – манкуртами. І ніхто йому тоді не заперечував. А тепер чомусь ображаються на практично таке ж визначення В'ятровича", – резюмував публіцист.

Нагадаємо, раніше директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович наголосив, що як Володимир Висоцької з Віктором Цоєм, так і Михайло Булгаков з Аллою Пугачовою є такими ж щупальцями "русского мира", як і інша пропаганда, проте більш вишуканими.