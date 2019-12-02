Люди бояться, що їх надурять, – Милованов про негатив навколо земельної реформи

Міністр економіки Тимофій Милованов в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу наголосив, що питання землі в Україні є надзвичайно важливим. І українське суспільство тривалий час відкладало цю реформу на потім, замість того, щоб розв'язати проблему заборони продажу землі.

Загалом вже 18 років в країні існує мораторій на продаж землі. 13 листопада, попри опір частини депутатів та спроби блокування трибуни, Верховна Рада таки проголосувала у першому читанні за законопроєкт 2178-10.

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Згодом народні обранці подали 2 тисячі правок, і з 1 жовтня 2020 року в Україні можна буде продавати землю сільськогосподарського призначення. До того ж, будь-якої форми власності – державної чи приватної.

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Милованов наголосив, що важливо, аби українці зрозуміли те, чому важливо скасувати мораторій. Також він додав, що нещодавно брав участь у Вінницькому земельному форумі. Там земельному форумі говорили про проблеми та висловлювали занепокоєння.

Один фермер розповів про те, як 16 років тому взяв занедбану землю. Він привів її до ладу, побудував дорогу до неї та почав працювати на цій землі. Сьогодні він є фермером, що вирощує зерно та здає його на експорт. Але він не є власником. І зараз дуже обурюється через зміни, мовляв, йому доведеться викупати ці землі. Я вважаю, що проблема полягає у тому, що 16 років тому він не мав права її купити та бути повноцінним власником, – сказав Милованов.

Попри те, що агрогалузь є дуже успішною в Україні й зростає з кожним роком, додана вартість на гектар у нас вдвічі менша, ніж у Польщі. А, порівнюючи з Францією – у 5 разів.



Додана вартість на гектар у нас вдвічі менша, ніж у Польщі

"Ми прагнемо, аби агрогалузь була ще успішнішою. Для цього потрібні інвестиції. Нам потрібно, аби в Україні були дешеві й довгі кредити для розвитку інвестицій. Для того, щоб людина змогла побудувати свій завод чи відкрити ферму, взявши кредит", – зауважив міністр.

Люди бояться, що їх надурять, що буде переділ землі власності. Фермери бояться, що у них відберуть землю холдинги, ті бояться, що у них відберуть землю фермери. Люди, які є власниками землі бояться, що їх змусять продавати землю, або ж відберуть її за безцінь. Всі всіх бояться і ніхто не довіряє державі у тому, що вона дасть гроші тим, у кого їх немає, аби вони могли викупити ці землі,

– підсумував Милованов.



У яких країнах продаж сільгоспземлі заборонений / інфографіка 24 каналу

Він наголосив, що під час розмови з людиною сам на сам, вона зізнається, що готова платити за землю більше, готова її купувати, але "під нормальний відсоток". На жаль, наразі в Україні така ситуація, що хтось платить за оренду землю вже по 20 років, але жодної власності над нею не має.

Що відомо про законопроєкт щодо ринку землі: коротко

13 листопада Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт 2178-10. Документ скасовує заборону на купівлю та продаж земель сільськогосподарського призначення з 1 жовтня 2020 року.

У проєкті закону передбачені обмеження концентрації землі у власності однієї фізичної чи юридичної особи:

– не більше за 35% землі в об'єднаній територіальній громаді (ОТГ);

– не більше 8% землі в області;

– не більше за 0,5% землі у країні загалом.

Окрім того, у законопроєкті прописали заборону купівлі земель компаніями, в яких кінцевий бенефіціар – іноземець. Однак не постійну заборону, а тимчасову – до 1 січня 2024 року. Тобто це означає, що землю можна буде продавати іноземцям, але через 4 роки. Згодом Зеленський заявив, що винесе це питання на референдум, а правки до закону внесуть між 1 і 2 читанням.

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