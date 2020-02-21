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      Люди хотіли спалити медцентр, щоб там не привезли евакуйованих з Китаю, – влада Нових Санжар

      -
      У Нових Санжарах люди планували спалити медцентр, щоб завадити евакуації українців з Китаю / pravda.com.ua

      Жителі селища Нові Санжари на Полтавщині нібито планували підпалити медичний центр Нацгвардії, аби туди не привезли евакуйованих китайського Уханя українців.

      Про це розповіла голова селищної ради Нових Санжар Інна Коба на пресконференції, передає УНІАН. Вона зауважила, що обласна влада не повідомляла місцеву про плани заселити у санаторій евакуйованих з Китаю людей.

      Важливо: Як минув перший день евакуйованих в Нових Санжарах: фото

      Тому, коли жителі Нових Санжарів дізналися цю інформацію, селищем пішли чутки, що серед евакуйованих людей є й інфіковані на коронавірус.

      Я їздила і спілкувалася з людьми. Люди хотіли спалити санаторій, аби не довезли сюди евакуйованих. Я – голова громади і не знала інформації. Люди йшли до мене, бо не знали, звідки брати інформацію,
      – сказала жінка.

      Водночас голова Полтавської ОДА Олега Синєгубов на пресконференції наголосив, що саме Інна Коба особисто підбурювала місцевих людей до протестів.

      Що відомо про сутички у Нових Санжарах

      • Ввечері 19 лютого жителі селища Нові Санжари вийшли на масові протести і виступали проти розміщення у їх санаторії евакуйованих з китайського Уханю українців.
      • Ситуація у селищі серйозно загострилася вранці 20 лютого і до селища з'їхалася поліція та Національна гвардія України. Силовики привезли військову техніку, зокрема бронеавтомобілі.
      • Люди ж почали перекривати дороги, палили шини, та навіть влаштували сутички з правоохоронцями, під час яких 9 силовиків отримали поранення.
      • Надвечір 20 лютого поліцейським все ж вдалося відтіснити людей і зробити коридор для 7 автобусів з евакуйованими. У цей час місцеві почали кидати камінням в транспорт і кричати "Ганьба". Евакуйовані українці у відповідь показували серця.
      • Поліція під час сутичок затримала 24 людей та відкрила 5 кримінальних справ. Згодом 23 затриманих відпустили, а чоловіка, який кидав каміннням в автобус, – залишили під вартою.

      Важливо! У жодної евакуйованої з Китаю людини немає симптомів кононавірусу чи іншої застуди. На обсервації у Нових Санжарах протягом 14 днів перебуватимуть 45 евакуйованих українців, 27 іноземців і персонал, який обслуговував людей на літаку. У приміщенні медцентру будуть діяти усі необхідні заходи інфекційної безпеки.

      Факти про коронавірус, головне про коноравірус
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      Автор: Наталя Боднар
      Теги: Новини Здоров'я Коронавірус 2020 Здоров'я Протести Нові Санжари Новини України Новини політики
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