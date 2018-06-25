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"Люди кричали і виводили дітей з квартир": в Одесі загорівся шістнадцятиповерховий будинок

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В Одесі загорівся шістнадцяти-поверховий будинок
В Одесі загорівся шістнадцяти-поверховий будинок / ДСНС

25 червня в Одесі сталося загорання електропроводки в кабель-каналах на одинадцятому поверсі 16-типоверхового житлового будинку.

Про це йдеться на сайті ДСНС в Одеській області.

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Вогонь знищив електричні кабелі в шахті електроживлення та пошкодив шахту електричних комунікацій по всій висоті будинку з підземним паркінгом на загальній площі 50 квадратних метрів.

Під час ліквідації пожежі врятовано 17 та евакуйовано 22 мешканці будинку по маршовим сходам ланками газодимозахисної служби. Загиблих та постраждалих немає, всім потерпілим надано психологічну допомогу,
– зазначили рятувальники ДСНС.

В Одесі сталася пожежа на шістнадцятиповерховому будинку
В Одесі сталася пожежа на шістнадцятиповерховому будинку

За словами мешканців квартири на 11 поверсі, близько опівночі у них зникло світло, і вони вийшли на майданчик, щоб перевірити, чи є електропостачання там.

Спочатку не було зрозуміло, що відбувається, світло горіло. Коли стала просуватися по майданчику, помітила, що спрацювали протипожежні датчики. Повернувши голову праворуч, побачила дим, якісь вибухи почали відбуватися. Ми стали кричати, просити про допомогу та виводити дітей з квартири,
– розповіла мешканка будинку.

Ймовірною причиною пожежі працівник ДСНС вважають аварійний режим роботи електромережі.

Рятувальники гасили вогонь у житловому будинку в Одесі
Рятувальники гасили вогонь у житловому будинку в Одесі

Нагадаємо, майже чотири сотні людей довелося евакуювати на Тернопільщині через пожежу на спиртозаводі. Склади розташовані за декілька метрів від людських домівок, і лише дивом минулося без жертв.

Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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