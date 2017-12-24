Люди можуть залишитися без роботи: у Броварах серйозний конфлікт з Київоблгазом

Київоблгаз паралізує роботу Броварського алюмінієвого заводу. Від зменшення тиску у мережі до повного припинення постачання газу – вже майже тиждень підприємство не може нормально працювати.

Причиною перебоїв називають борг за блакитне паливо у 48 мільйонів, які, мовляв, недоплатив один з орендарів ТОВ "Інвестиції третього тисячоліття". Таку суму монополіст нарахував після заміни лічильника. Хоча старий регулярно перевіряв на справність.

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"Працівники Облгазу ставили свою печатку там, де підтверджували обсяги поставленого газу. Змінюється один лічильник на інший. Вони кажуть: "У нас є питання до цього лічильника." Вони забирають на свою повірку, проводять її незрозуміло як, без представників підприємства. Потім кажуть: "Вибачте, у вас лічильник нараховував неправильно природний газ, тому ми вам донараховуємо 48 мільйонів за останній рік і 9 місяців", – заявив юрист Броварського алюмінієвого заводу Владислав Теплюк.



Не чекаючи оскарження в суді, 21 грудня представники Київоблгазу закрутили вентиль під приводом ремонту. А перед підприємством тепер чатують невідомі люди в масках. Працівники заводу бояться рейдерського захоплення і змушені пильнувати територію.

Їх було набагато більше. Вони завжди тут знаходяться для того щоб робити моральний тиск на працівників, щоб заглякати працівників,

– переконаний начальник малярного цеху Броварського алюмінієвого заводу Абдуалі Анарбаєв.

Стурбований мер Броварів, що потужне підприємство-платник податків міста опинилося в заручниках монополіста.



"Прикро, що користуючись монопольним становищем підприємство може призвести до зупинки виробничого процесу", – зазначив міський голова Броварів Сапожко.



Представники Броварського алюмінієвого заводу наголошують, що вони за вирішення питання виключно у правовий спосіб. Вже написали заяви в поліцію. Відкрито два кримінальні провадження: з приводу підробки повірки лічильника та щодо неправомірного перекриття газу монополістом.