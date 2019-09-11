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      Люди вистрибували з вікон: моторошні фото трагедії 11 вересня у США

      19620 Читать новость на русском

      18 років тому, 11 вересня 2001 року, стався один з найбільших терактів у світовій історії.

      19 членів терористичного угрупування "Аль-Каїда" 11 вересня 2001 року захопили в США чотири пасажирські лайнери і направили їх на будівлі Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку і міністерства оборони США у Вашингтоні.

      Читайте також: Трагедія 11 вересня в США: яким був найстрашніший в історії світу теракт

      Літаки врізалися у два найвищих нью-йоркських хмарочоси з різницею в 17 хвилин. Друге зіткнення вже знімали телекамери, які встигли прибули на місце події після першого.

      В результаті терактів загинули 2977 осіб, в тому числі пасажири і члени екіпажу захоплених літаків, люди, що перебували в зруйнованих будівлях або поблизу них, а також понад 400 співробітників рятувальних служб. Серед загиблих було 372 іноземці, з яких 12 – українці за походженням. Рятувальники 100 днів гасили всі осередки пожеж.

      Люди, які в момент зіткнення були в середині будівель, намаглись будь-якими способами врятуватись. Вони навіть вистрибували з вікон.

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      Автори фото: Kelly Guenther, Sean Adair, Tom Horan, Jeff Christensen, Shannon Stapleton, David Surowiecki, Richard Drew, Finn Fons, Detective Greg Semendinger, Amy Sancetta, Angel Franco, Peter Morgan, Doug Kanter, Alexandre Fuchs, Jim Bourg.

      Теракт 11 вересня 2001 року у США: дивіться відео

       

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      Теги: Новини політики Жертви Теракти 11 вересня Новини США Теракт Фотоновини Аль-Каїда
      Джерело: 24 Канал
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