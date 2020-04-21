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      Люди налякані і не хочуть дослухатися до Лукашенка: журналіст про ситуацію з COVID-19 в Білорусі

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      Яка ситуація з коронавірусом в Білорусі / Колаж 24 каналу

      Майже півтори тисячі хворих на коронавірус зафіксували у Білорусі лише за 20 квітня. Показники – на рівні з Іспанією. Однак, на відміну від європейських країн, карантин у Білорусі ніхто не вводив. Натепер у країні налічується понад 6 тисяч хворих. Півсотні людей – померли. Попри це після подовжених канікул у школах поновили навчання, а президент Олександр Лукашенко закликає святкувати 9 травня.

      Чому Олександр Лукашенко не вводить карантин, як до цього ставляться білоруси та яка ситуація в лікарнях країни – в ексклюзивному коментарі 24 каналу розповів кореспондент "Радіо Свобода" в Білорусі Валерій Калиновський.

      Детальніше тут Методи Лукашенка не допомогли: в Білорусі різко росте кількість хворих на COVID-19

      Розумію, що інформацію білоруси беруть переважно з медіа, які підконтрольні президенту. Утім, чи немає тепер, коли кількість хворих сягнула майже 6 тисяч, недовіри до того, що їм розповідають ЗМІ?

      Побоювань дуже і дуже багато. Я думаю, що в Білорусі слухають не лише Олександра Лукашенка та дивляться державні телеканали, які їх дійсно заспокоюють. Люди знають про своїх знайомих, читають інтернет. Зараз дуже популярні незалежні інтернет-ресурси, які пишуть багато правди про те, що відбувається.

      Наприклад, майже ніхто у Мінську не ходить по ресторанах, усі кінотеатри закриті. Це, фактично, народний карантин. Люди налякані і не хочуть дослухатися до Лукашенка, дбають про своє здоров'я.

      Як пройшов у Білорусі Великдень? Чи всі віряни пішли до церкви за прикладом Лукашенка?

      Дуже багато людей приходили до церков на Великдень, деякі – робили шашлики. Вже майже в усіх регіонах є хворі на коронавірус, і є 50 смертей. Все це зачепило і Білорусь. А Лукашенко навіть зараз закликає провести суботник наступного тижня за радянськими традиціями, потім парад – все це не заспокоює.

      До теми На тлі епідемії коронавірусу в Білорусі зібралися провести парад на 9 травня

      Чи бачили ви на вулицях Мінська людей у масках?

      На початку було мало людей в масках, зараз їх стає все більше і більше – приблизно третина. Однак масок не вистачає. Загалом на вулицях людей менше, хоча не було такого розпорядження від влади. Як сказав Лукашенко, мільйони масок вже вироблено, і їх навіть готові експортувати до інших країн.

      Наскільки масове тестування на коронавірус у Білорусі?

      Думаю, неможливо, щоб всі охочі пройшли тести на COVID-19. Ця процедура ще не врегульована, і це проблема. Тих, хто потрапляє до лікарні, – тестують. Виявилося, що російські тести, які постачали до Білорусі – неефективні і не виявляють у 100% випадків інфекцію. Від них вирішили поступово відмовлятися і використовувати більше китайських.

      Читайте також "Дурість несусвітня": Лукашенко проти носіння дітьми масок у школах

      Яка ситуація в білоруських лікарнях? Чи забезпечені всі заклади апаратами штучної вентиляції легень?

      Апарати ШВЛ є, і міністерство охорони здоров'я каже, що для всіх, кому потрібно, їх наразі вистачає. Звичайно, у лікарнях не вистачає масок, щитків, халатів – тому що білоруська система охорони здоров'я також не була готова.

      Загалом білоруська система – хороша, і в дечому краща за українську, але медики також страждають. Є вже приблизно 10 смертей медпрацівників.

      Яка ситуація з COVID-19 в Білорусі• Виявлено понад 6 тисяч хворих на COVID-19;
      • 50 людей – померли, серед них приблизно 10 – медики.

      Навіть Москва відмовилась від параду. Чому Лукашенко не може відмовитися?

      Думаю, що більшість білорусів не планують йти на парад, але солдатів примушують – вони зараз проводять репетиції. Хоча серед учасників – солдат – також вже є інфіковані коронавірусом.

      Це все впертість Лукашенка. Це його передвиборчий рік. Він побоюється, яка буде економіка, тому і не запроваджує цей карантин. Адже треба платити людям, а немає з чого – економіка не в найкращому стані.

      Цікаво "Усі хочуть вкусити Білорусь": Лукашенко про критику білоруських методів боротьби з COVID-19

      День перемоги для нього – це таке головне свято з радянських часів. Він хоче утримати це свято і не тільки, щоб сподобатися своєму електорату, а можливо, щоб ще і в Росії також до нього позитивно ставилися. Мовляв, в Росії відмовилися від параду, а Лукашенко – ні. Це його особиста впертість. Але не виключаю, що до 9 травня ситуація може погіршитися, і тоді він буде вимушений піти на поступки.

      Дивіться відео: інтерв'ю з Валерієм Калиновським щодо ситуації з коронавірусом в Білорусі

       

      Автор: Дарія Кудімова, Катерина Козачинська
      Теги: Коронавірус COVID-19 Жертви 9 травня Новини Білорусі
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