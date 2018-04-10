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Люди на 57% складаються з мікробів: заява вчених

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Людина на 53% складається з мікробів
Людина на 53% складається з мікробів / Фото з вільних джерел

Науковці розповіли, що людські клітини складають всього 43% тіла. Все решта – це організми-колоністи, які утворюють так званий мікробіом.

Про це повідомляє ВВС.

Віруси, мікроби, грибки та археї складають понад половину організму людини. Цей показник не залежить від того, наскільки часто чи ретельно миються руки.

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За словами професора Рут Лей, ці мікроби відіграють ключову роль для здоров'я. Зокрема, у травленні, регуляції імунної системи, захисту від хвороб і генерації вітамінів. Водночас науковець Сарким Мазманян переконує, що людиною кожного з нас робить певна комбінація ДНК та ключових мікробів.

Спершу вважалось, що мікробіом перевищує людські клітини в 10 разів. Однак останні дослідження доводять: їх кількість сягає 57%.

Це питання було ретельно досліджено. Згідно з поточною оцінкою, ви на майже 43% людина, якщо врахувати всі клітини. Все решта – мікробіом,
– зазначають науковці.

Вчені також припускають, що сильні антибіотики, які допомагали подолати віспу та інші недуги, могли нашкодити мікробіому. Саме через це люди дедалі частіше страждають від алергії.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я наука
Джерело: 24 Канал
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