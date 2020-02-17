Люди не розуміють вашої поведінки, – Разумков дорікнув нардепам за каву та їжу в сесійній залі

Українці пишуть спікеру Верховної Ради Дмитру Разумкову листи, у яких обурюються поведінкою нардепів. Народ не розуміє, як парламентарі встигають у робочий час сидіти в телефонах, дивитися серіали та їсти прямо у сесійній залі.

Зауваження народним обранцям Дмитро Разумков висловив під час засідання погоджувальної ради 17 лютого.

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Людям іноді незрозуміла поведінка народних депутатів, яку вони спостерігають у сесійній залі. І щодо кави, і щодо їжі, і про те, що народні депутати досить часто займаються своїми власними справами, то в телефонах, то ще в чомусь,

– пояснив голова Верховної Ради.

Спікер також розповів про одне таке звернення окремо. Йому одна вчителька сказала, що має приблизно такий самий робочий день як і нардепи. Однак, вона не має можливості під час роботи займатися власними справами. Жінка запитала, чому нардепи це можуть собі дозволити.

"Я розумію, що мені важко відповісти на це запитання, воно чесне, воно правильне, але відповісти важко. Давайте робити так, щоб нам не було важко відповідати на такі запитання, щоб у людей не було таких питань, щоб вони бачили, що народні депутати працюють на користь цієї держави, щоб вони це і бачили та відчували", – додав Разумков.

Чим нардепи займаються у Раді: