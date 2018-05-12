Люди не знають про нові обличчя, які вже представлені в уряді, – журналістка

Дивує те, що у суспільстві вже кілька років існує величезний запит на нові обличчя. Це фіксують усі провідні соціологічні служби, але нові люди, які вже зараз представлені у парламенті і в уряді, громадськість не знає.

Про це розповіла у своєму відеоблозі "Політична кухня" журналістка Христина Бердинських.

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Вона розповіла, що 47% населення не здогадується, хто такий Мустафа Найєм, хоча депутат "Блоку Петра Порошенка" активний у медійному просторі і виступає на телебаченні. Єгор Соболєв із фракції "Самопоміч", згідно з результатами цього ж опитування, не знає 60% населення. Про Світлану Заліщук, депутата БПП і представника об’єднання єврооптимістів, ніколи не чули – 85%.

"З державними топ-менеджерами ситуація ще гірша. Прізвище керівника Нафтогазу Андрія Коболєва, ні про що не говорить, 87% опитаних. А міністра інфраструктури Володимира Омеляна, який у медіа часто виступає на тему лоукостів, тобто дешевих авіаліній і ремонту доріг, не знає 90% населення", – зазначила Бердинських.

Журналістка додала, що на рівні соціальних мереж і вузького кола політиків, аналітиків, журналістів, про них ніби усі і знають, але вийти з інтернету на вулицю, і ситуація зовсім інша. Депутати можуть це ще змінити. Для цього треба не тільки частіше виступати у медіа, а їздити Україною та не тільки у великі, але й у маленькі населені пункти.

Відео повного випуску відеоблогу Христини Бердинських "Політична кухня" за 12 травня 2018.