Після війни люди залишаються наодинці з проблемами, – ветеран АТО про інцидент на мості у Києві

Державних реабілітаційних програм для ветеранів в Україні поки не існує. Тож ті, хто повертаються з війни, часто залишаються наодинці зі своїми проблемами. Недавній інцидент з колишнім військовим, який погрожував підірвати міст у Києві через особисті негаразди, вкотре це підтвердив.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів ветеран АТО та засновник Pizza Veterano Леонід Остальцев.

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Нагадаємо, що 18 вересня у Києві чоловік на мосту "Метро" власним авто частково заблокував рух і погрожував все підірвати. Поліції вдалося встановити особу зловмисника. Ним виявився колишній військовослужбовець, 42-річний вихідець з анексованого Росією Криму Олексій Белько.

Під час допиту чоловік пояснив, що метою його вчинку було те, щоб у житті "закінчилася чорна смуга, яка триває зараз". Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що хоче взяти військового на поруки. Крім цього, Бельку допоможуть пройти курс реабілітації від наркотиків.

Зазначимо, що у червні 2019 року Белько добровільно здав поліції 1 кілограм вибухівки та 88 патронів. Тож оскільки раніше у нього вилучалася вибухівка, правоохоронці на етапі операції були впевнені, що його погрози реальні та виходячи з цього, планували всі свої дії.

Остальцев зазначив, що підтримує Олексія та з розумінням ставиться до ситуації. А також радий, що ніхто не постраждав, а в МВС адекватно відреагували на інцидент.

Я розумію Льошу. Розумію, що я теж міг би бути на тому мості. Просто мені в житті більше пощастило. Є справу мого життя, є багато знайомих психологів,

– пояснив ветеран.

І додав: ця ситуація вкотре показала, що потрібно більше звертати уваги на себе, а не чекати допомоги держави. А також намагатися вирішувати повсякденні проблемні ситуації за допомогою комунікації з побратимами.



Затримання Белька на мосту в Києві

Хоча, за словами Остальцева, державних реабілітаційних програм для ветеранів в Україні поки немає, та волонтерський напрямок у цьому питанні дуже потужний. Тому є куди звертатися та чим зарадити.

Люди, які мають бойовий досвід, не є за бортом життя. Вони просто мають інший досвід, який можна і треба використовувати. Але для цього треба перебудувати себе. Це дуже тяжко,

– пояснив він.

Він вважає, що повинні бути державні програми та стандарти, за якими треба повертати бійця з лінії фронту й адаптувати його до мирного життя. Аби він міг використовувати набуті на війні навички конструктивно.

"Поки ж цього немає, люди, які повертаються з війни залишаються, на жаль, наодинці зі своїми проблемами. Тому що людину, яка була на війні, може зрозуміти лише людина, яка була на війні. Все дуже просто", – підсумував Остальцев.