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      Люди придумують собі алергію, якої не мають: дослідження

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      Алергія на їжу
      Алергія на їжу / lalpathlabs.com

      Кількість людей, які думають, що мають алергію на певний вид їжі, майже вдвічі перевищує кількість людей, у яких дійсно є така алергія.

      Про це йдеться у дослідженні Nortwestern university у США.

      Читайте також: Алергія на холод: що це таке та як з нею боротись

      Вчені запитували учасників дослідження про наявність алергії, і якщо відповідь була ствердною, перевіряли їхні симптоми – наприклад, чи викликає певний продукт задуху, рвоту, висип на тілі тощо.

      Але переважно учасники згадували про діарею, здуття живота або біль у шлунку, їх виключали зі списку алергіків – адже ці сиптоми свідчать не про алергію, а про інші проблеми організму, як-от несприйняття лактози. У 11% опитаних дійсно виявилась алергія, в той час 19% лише думали, що її мають.

      via GIPHY

      Крім цього, згідно з дослідженням, найчастіше алергія проявляється на молюсків.

      Вчені стверджують, що у 12 мільйонів хвороблива реакція на їжу виникла вже в дорослому віці, адже в дитинстві організм сприймав продукти-подразники нормально. Тож у багатьох ця алергія є не вродженою, а набутою.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Медицина дослідження Алергія
      Джерело: 24 Канал
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