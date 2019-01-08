Люди придумують собі алергію, якої не мають: дослідження

Кількість людей, які думають, що мають алергію на певний вид їжі, майже вдвічі перевищує кількість людей, у яких дійсно є така алергія.

Про це йдеться у дослідженні Nortwestern university у США.

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Вчені запитували учасників дослідження про наявність алергії, і якщо відповідь була ствердною, перевіряли їхні симптоми – наприклад, чи викликає певний продукт задуху, рвоту, висип на тілі тощо.

Але переважно учасники згадували про діарею, здуття живота або біль у шлунку, їх виключали зі списку алергіків – адже ці сиптоми свідчать не про алергію, а про інші проблеми організму, як-от несприйняття лактози. У 11% опитаних дійсно виявилась алергія, в той час 19% лише думали, що її мають.

Крім цього, згідно з дослідженням, найчастіше алергія проявляється на молюсків.

Вчені стверджують, що у 12 мільйонів хвороблива реакція на їжу виникла вже в дорослому віці, адже в дитинстві організм сприймав продукти-подразники нормально. Тож у багатьох ця алергія є не вродженою, а набутою.

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