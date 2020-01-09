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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Люди приносять квіти під посольство Ірану у Києві: фото

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      Люди вшановують пам'ять загиблих в авіакатастрофі у Тегерані / фото Андрія Костюка

      Під посольство Ірану у Києві приносять квіти, щоб вшанувати загиблих в авіакатастрофі українського літака МАУ у Тегерані. В результаті трагедії загинули 176 людей, серед яких 11 українців.

      Квіти до посольства приносили як місцеві іранці, так і українці. Про це повідомляють журналісти "24 каналу".

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      До слова, частина квітів та листівок біля будівлі посольства лишилася ще після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані.

      Водночас, на паркані дипустанови досі висить чорний прапор, який вивісили після смерті Сулеймані і досі не знімали.

       

      Люди вшановують пам'ят загиблих в авіакатастрофі в Ірані / фото Андрія Костюка

      Авіакатастрофа МАУ в Ірані: головне

      Український літак МАУ розбився в Ірані поблизу Тегерану вранці 8 січня через 8 хвилин після зльоту. Літак здійснював рейс PS 752 Тегеран – Київ.

      На борту перебували 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Серед них були 11 українців (2 пасажири та 9 членів екіпажу).

      Список українців, загиблих в авіакатастрофі

      Пілоти:

      • Наумкін Олексій Євгенович (інструктор)
      • Гапоненко Володимир Іванович (командир екіпажу)
      • Хоменко Сергій Анатолійович (другий пілот)

      Бортпровідники:

      • Статнік Катерина Олегівна
      • Матьков Ігор Валерійович
      • Микитюк Марія Михайлівна
      • Лихно Денис Михайлович
      • Овчарук Валерія Євгеніївна
      • Сологуб Юлія Миколаївна

      Пасажири:

      • Ольга Кобюк;
      • Олена Малахова.


      Імена загиблих в авіакатастрофі в Ірані українців / Інфографіка 24 каналу

      Іран опублікував попередній звіт про причини авіакатастрофи МАУ в Тегерані: деталі
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Жертви Вбивство Сулеймані Новини політики Авіакатастрофа МАУ в Ірані Новини Києва Іран Катастрофа
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