Люди приносять квіти під посольство Ірану у Києві: фото

Під посольство Ірану у Києві приносять квіти, щоб вшанувати загиблих в авіакатастрофі українського літака МАУ у Тегерані. В результаті трагедії загинули 176 людей, серед яких 11 українців.

Квіти до посольства приносили як місцеві іранці, так і українці. Про це повідомляють журналісти "24 каналу".

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До слова, частина квітів та листівок біля будівлі посольства лишилася ще після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані.

Водночас, на паркані дипустанови досі висить чорний прапор, який вивісили після смерті Сулеймані і досі не знімали.

Люди вшановують пам'ят загиблих в авіакатастрофі в Ірані / фото Андрія Костюка

Авіакатастрофа МАУ в Ірані: головне

Український літак МАУ розбився в Ірані поблизу Тегерану вранці 8 січня через 8 хвилин після зльоту. Літак здійснював рейс PS 752 Тегеран – Київ.

На борту перебували 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Серед них були 11 українців (2 пасажири та 9 членів екіпажу).

Список українців, загиблих в авіакатастрофі

Пілоти:

Наумкін Олексій Євгенович (інструктор)

Гапоненко Володимир Іванович (командир екіпажу)

Хоменко Сергій Анатолійович (другий пілот)

Бортпровідники:

Статнік Катерина Олегівна

Матьков Ігор Валерійович

Микитюк Марія Михайлівна

Лихно Денис Михайлович

Овчарук Валерія Євгеніївна

Сологуб Юлія Миколаївна

Пасажири:

Ольга Кобюк;

Олена Малахова.



Імена загиблих в авіакатастрофі в Ірані українців / Інфографіка 24 каналу