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      Люди, що тікають від Путінського режиму, можуть стати у нагоді Україні: думка журналіста

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      Президент України Володимир Зеленський спростив надання громадянства України росіянам. Тож тепер громадяни РФ, що зазнали політичних переслідувань, або ж брали участь у війні на Донбасі, зможуть отримати паспорт з тризубом за спрощеною процедурою. Чи є позитивні складові цього рішення та які – читайте далі.

      Як сказав журналіст та директор зі стратегії компанії PRhouse Дмитро Сіманський у прямому ефірі 24 каналу, Україна має думати про те, аби заміщати людей, що виїжджають за кордон, новими людьми та працівниками.

      Читайте також: Зеленський спростив надання громадянства України росіянам

      Він наголосив, що безліч людей хочуть приїхати до України, аби працювати та будувати тут своє життя.

      Нам треба залучати сюди тих людей, які хочуть залишити Росію з політичних, ідеологічних або релігійних міркувань. Цих людей треба рятувати звідти. І вони є цінним ресурсом для нас,
      – зауважив Сіманський.

      Щодо ризиків збільшення кількості проросійськи налаштованих людей в Україні він додав, що проповідників "русского мира" і зараз вистачає. Багато з них є українськими політиками, високопосадовцями, чиновниками тощо. 

      Дмитро Сіманський підкреслив, що наразі важливо закликати в Україну тих людей, що тікають від Путінського режиму. На його думку, вони можуть стати додатковим ресурсом у боротьбі проти Росії.

      Кому ще Зеленський хоче спростити отримання громадянства України?Влада розглядає можливість надання етнічним українцям, що живуть за кордоном, другого громадянства – України. Також отримати український паспорт за спрощеною процедурою зможуть люди, права і свободи яких порушують в їх країнах. Відповідний механізм вже почало розробляти Міністерство закордонних справ.

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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