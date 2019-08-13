Люди, що тікають від Путінського режиму, можуть стати у нагоді Україні: думка журналіста

Президент України Володимир Зеленський спростив надання громадянства України росіянам. Тож тепер громадяни РФ, що зазнали політичних переслідувань, або ж брали участь у війні на Донбасі, зможуть отримати паспорт з тризубом за спрощеною процедурою. Чи є позитивні складові цього рішення та які – читайте далі.

Як сказав журналіст та директор зі стратегії компанії PRhouse Дмитро Сіманський у прямому ефірі 24 каналу, Україна має думати про те, аби заміщати людей, що виїжджають за кордон, новими людьми та працівниками.

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Він наголосив, що безліч людей хочуть приїхати до України, аби працювати та будувати тут своє життя.

Нам треба залучати сюди тих людей, які хочуть залишити Росію з політичних, ідеологічних або релігійних міркувань. Цих людей треба рятувати звідти. І вони є цінним ресурсом для нас,

– зауважив Сіманський.

Щодо ризиків збільшення кількості проросійськи налаштованих людей в Україні він додав, що проповідників "русского мира" і зараз вистачає. Багато з них є українськими політиками, високопосадовцями, чиновниками тощо.

Дмитро Сіманський підкреслив, що наразі важливо закликати в Україну тих людей, що тікають від Путінського режиму. На його думку, вони можуть стати додатковим ресурсом у боротьбі проти Росії.

Кому ще Зеленський хоче спростити отримання громадянства України?Влада розглядає можливість надання етнічним українцям, що живуть за кордоном, другого громадянства – України. Також отримати український паспорт за спрощеною процедурою зможуть люди, права і свободи яких порушують в їх країнах. Відповідний механізм вже почало розробляти Міністерство закордонних справ.