Люди стікали кров'ю на тротуарі: відео моторошної аварії у Сумах з авто поліції (18+)

З'явились кадри перших хвилин страшної ДТП у Сумах за участю поліцейського авто Toyota та водія на Audi.

24 канал повідомляв, що 19 серпня в Сумах трапилась ДТП. Автомобіль Audi в’їхав у поліцейський Prius, внаслідок чого останнє авто відкинуло на тротуар. Під колеса поліцейського авто потрапили кілька пішоходів.

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У поліції повідомили, що внаслідок аварії постраждало 5 людей, серед яких жінка-поліцейський, яку рятувальникам довелося фактично вирізати з понівеченого службового автомобіля. Всіх постраждалих госпіталізували.

20 серпня "Киев Оперативный" опублікував відео, відзняте у перші хвилини після ДТП. На ньому видно, як на землі лежать закривавлені люди, а поруч – розтрощені авто.

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