Люди, у нас війна, – Кондратюк звернувся до українських зірок, які гастролюють Росією

Українські виконавці, які гастролюють Росією і отримуються там різноманітні нагороди, є колаборантами. Вони під час кривавої війни на сході України співпрацюють з агресором.

Таку думку висловив відомий український продюсер і телеведучий Ігор Кондратюк, передає "Обозреватель".

За його словами, є прості істини, які повинні розуміти всі. Зокрема, це стосується і співпраці з країною-агресором Росією.

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На думку Кондратюка, Україна повинна вжити відповідні заходи щодо гастролерів, але титрування представників українського шоу-бізу "артистами-зрадниками" на телебаченні є дуже "вузьким" підходом.

Окрім того, вузько – карати тільки Ані Лорак, Настю Каменських і Потапа та інших українських зірок. Продюсер вважає, що карати потрібно всіх, хто їздить до Росії.

Коли ходиш у туалет – треба користуватися папером. Це всі розуміють. Але не всі розуміють, чому не можна мати справу з агресором. У нас йде війна, люди,

– звернувся Кондратюк до артистів, які їздять до Росії.