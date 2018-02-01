Люди, у нас війна, – Кондратюк звернувся до українських зірок, які гастролюють Росією
Українські виконавці, які гастролюють Росією і отримуються там різноманітні нагороди, є колаборантами. Вони під час кривавої війни на сході України співпрацюють з агресором.
Таку думку висловив відомий український продюсер і телеведучий Ігор Кондратюк, передає "Обозреватель".
За його словами, є прості істини, які повинні розуміти всі. Зокрема, це стосується і співпраці з країною-агресором Росією.
Читайте також: Лобода виступила на весіллі відомого російського футболіста у Москві: відео
На думку Кондратюка, Україна повинна вжити відповідні заходи щодо гастролерів, але титрування представників українського шоу-бізу "артистами-зрадниками" на телебаченні є дуже "вузьким" підходом.
Окрім того, вузько – карати тільки Ані Лорак, Настю Каменських і Потапа та інших українських зірок. Продюсер вважає, що карати потрібно всіх, хто їздить до Росії.
Коли ходиш у туалет – треба користуватися папером. Це всі розуміють. Але не всі розуміють, чому не можна мати справу з агресором. У нас йде війна, люди,
– звернувся Кондратюк до артистів, які їздять до Росії.
Вибір редакції
-
Поради від успішних: Ілля Кенігштейн про те, як започаткувати власний бізнес в Українісьогодні , 21:02
-
Невідомі обстріляли будівлю так званого "міністерства оборони ДНР": фото з місця подіїсьогодні , 19:59
-
Росія готується до "великої війни", яку Кремль прогнозує до 2023 року, – Ар'євсьогодні , 18:59