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      Люди в масках у Раді: як депутати захищалися від коронавірусу під час позачергових сесій – фото

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      Зеленський в масці відвідав Раду двічі за день / Колаж 24 каналу

      Верховна Рада зібралася на цілих три позачергових сесії 30 березня. Депутати засідали до пізньої ночі та ухвалили низку важливих законопроєктів, серед яких і про ринок землі. Як захищалися народні обранці від коронавірусу, пандемія якого лютує у світі – дивіться у фото, які підібрав для вас 24 канал.

      Позачергові засідання Верховної Ради тривали від 14 години 30 березня і до 1 ночі 31 березня. Через загрозу коронавірусу, для власного захисту та захисту навколишніх усі парламентарі були в засобах індивідуального захисту.

      Зверніть увагу Закон про ринок землі прийняли: які фракції та депутати голосували за, а які проти

      Частина депутатів прийшли у власних масках та рукавичках, а дехто навіть у спеціальних костюмах. Однак кожному, хто не мав своїх, на вході до Ради давали маски та захисні окуляри. 


      Земля – народу, маска та окуляри – депутату / Фото Яна Доброносова

      У соціальних мережах чимало народних обранців ділилися фотографіями – своїми та своїх колег, – як "люди в масках" перебували у сесійній залі та за як її межами. 


      Євгенія Кравчук, "Слуга народу"


      Олексій Гончаренко, "Європейська Солідарність"


      Юлія Клименко, "Голос"


      Олександр Корнієнко, голова партії "Слуга народу"


      Начебто Ярослав Железняк з фракції "Голос"


      Ярослав Юрчишин, "Голос"


      Галина Янченко, "Слуга народу"


      Олександр Ткаченко, "Слуга народу"


      Дмитро Разумков, "Слуга народу" і спікер Ради

      А що там лідери фракцій? А лідери показують хороший приклад – усі дотримуються епідеміологічного дрескоду. 


      Петро Порошенко, лідер "Європейської Солідарності" – в масці та рукавичках


      Юлія Тимошенко, лідерка "Батьківщини", на відміну від Порошенка, маску та рукавички вибрала в одному кольорі


      Святослав Вакарчук розуміє, що у масці співати важко, але тут – без варіантів (голова фракції "Голос" Сергій Рахманін – від Вакарчука ліворуч)


      Давида Арахамію, лідера фракції "Слуги народу", в масці журналісти підловили надворі


      Лідер "Опозиційної платформи – За життя" Юрій Бойко (фотографії, на жаль, в мережі не знайшли, тому – скріншот з відео каналу "Рада" із погоджувальної ради голів фракцій)

      Прибув до Ради також і Президент України Володимир Зеленський – він не міг пропустити вкрай важливе голосування за закон про ринок землі сільськогосподарського призначення. 


      Зеленський вітає голосування за ринок землі / Скріншот з відео


      Президент України прибув на позачергове засідання Ради / Фото EPA

      У момент, власне, голосування за закон про землю вночі 31 березня у Верховній Раді було галасливо та небезпечно, але не через коронавірус: маски депутати так і не зняли.


      Депутати в масках підтримали закон про ринок землі, голосів за було 259 / Скріншот з відео

      І наостанок – цікавинка про Миколу Тищенка і "маска дня". Тищенко зі "Слуги народу" прийшов до Ради у захисному костюмі, а Людмила Марченко зі "Слуги народу" (кажуть, це таки була вона) у соцмережах отримала приз за "маску дня".


      Тищенко у костюмі (але без краватки) / Фото опублікував депутат Гончаренко


      Справедливості заради – Тищенко був далеко не єдиним депутатом у захисному костюмі


      Маска дня

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: ВО Батьківщина Європейська солідарність Партія Голос Опозиційна платформа – За життя Слуга народу Здоров'я Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Верховна Рада Новини України
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