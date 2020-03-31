Люди в масках у Раді: як депутати захищалися від коронавірусу під час позачергових сесій – фото

Верховна Рада зібралася на цілих три позачергових сесії 30 березня. Депутати засідали до пізньої ночі та ухвалили низку важливих законопроєктів, серед яких і про ринок землі. Як захищалися народні обранці від коронавірусу, пандемія якого лютує у світі – дивіться у фото, які підібрав для вас 24 канал.

Позачергові засідання Верховної Ради тривали від 14 години 30 березня і до 1 ночі 31 березня. Через загрозу коронавірусу, для власного захисту та захисту навколишніх усі парламентарі були в засобах індивідуального захисту.

Зверніть увагу Закон про ринок землі прийняли: які фракції та депутати голосували за, а які проти

Частина депутатів прийшли у власних масках та рукавичках, а дехто навіть у спеціальних костюмах. Однак кожному, хто не мав своїх, на вході до Ради давали маски та захисні окуляри.



Земля – народу, маска та окуляри – депутату / Фото Яна Доброносова

У соціальних мережах чимало народних обранців ділилися фотографіями – своїми та своїх колег, – як "люди в масках" перебували у сесійній залі та за як її межами.



Євгенія Кравчук, "Слуга народу"



Олексій Гончаренко, "Європейська Солідарність"



Юлія Клименко, "Голос"



Олександр Корнієнко, голова партії "Слуга народу"



Начебто Ярослав Железняк з фракції "Голос"



Ярослав Юрчишин, "Голос"



Галина Янченко, "Слуга народу"



Олександр Ткаченко, "Слуга народу"



Дмитро Разумков, "Слуга народу" і спікер Ради

А що там лідери фракцій? А лідери показують хороший приклад – усі дотримуються епідеміологічного дрескоду.



Петро Порошенко, лідер "Європейської Солідарності" – в масці та рукавичках



Юлія Тимошенко, лідерка "Батьківщини", на відміну від Порошенка, маску та рукавички вибрала в одному кольорі



Святослав Вакарчук розуміє, що у масці співати важко, але тут – без варіантів (голова фракції "Голос" Сергій Рахманін – від Вакарчука ліворуч)



Давида Арахамію, лідера фракції "Слуги народу", в масці журналісти підловили надворі



Лідер "Опозиційної платформи – За життя" Юрій Бойко (фотографії, на жаль, в мережі не знайшли, тому – скріншот з відео каналу "Рада" із погоджувальної ради голів фракцій)

Прибув до Ради також і Президент України Володимир Зеленський – він не міг пропустити вкрай важливе голосування за закон про ринок землі сільськогосподарського призначення.



Зеленський вітає голосування за ринок землі / Скріншот з відео



Президент України прибув на позачергове засідання Ради / Фото EPA

У момент, власне, голосування за закон про землю вночі 31 березня у Верховній Раді було галасливо та небезпечно, але не через коронавірус: маски депутати так і не зняли.



Депутати в масках підтримали закон про ринок землі, голосів за було 259 / Скріншот з відео

І наостанок – цікавинка про Миколу Тищенка і "маска дня". Тищенко зі "Слуги народу" прийшов до Ради у захисному костюмі, а Людмила Марченко зі "Слуги народу" (кажуть, це таки була вона) у соцмережах отримала приз за "маску дня".



Тищенко у костюмі (але без краватки) / Фото опублікував депутат Гончаренко



Справедливості заради – Тищенко був далеко не єдиним депутатом у захисному костюмі



Маска дня