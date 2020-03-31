Люди в масках у Раді: як депутати захищалися від коронавірусу під час позачергових сесій – фото
Верховна Рада зібралася на цілих три позачергових сесії 30 березня. Депутати засідали до пізньої ночі та ухвалили низку важливих законопроєктів, серед яких і про ринок землі. Як захищалися народні обранці від коронавірусу, пандемія якого лютує у світі – дивіться у фото, які підібрав для вас 24 канал.
Позачергові засідання Верховної Ради тривали від 14 години 30 березня і до 1 ночі 31 березня. Через загрозу коронавірусу, для власного захисту та захисту навколишніх усі парламентарі були в засобах індивідуального захисту.
Зверніть увагу Закон про ринок землі прийняли: які фракції та депутати голосували за, а які проти
Частина депутатів прийшли у власних масках та рукавичках, а дехто навіть у спеціальних костюмах. Однак кожному, хто не мав своїх, на вході до Ради давали маски та захисні окуляри.
Земля – народу, маска та окуляри – депутату / Фото Яна Доброносова
У соціальних мережах чимало народних обранців ділилися фотографіями – своїми та своїх колег, – як "люди в масках" перебували у сесійній залі та за як її межами.
Євгенія Кравчук, "Слуга народу"
Олексій Гончаренко, "Європейська Солідарність"
Юлія Клименко, "Голос"
Олександр Корнієнко, голова партії "Слуга народу"
Начебто Ярослав Железняк з фракції "Голос"
Ярослав Юрчишин, "Голос"
Галина Янченко, "Слуга народу"
Олександр Ткаченко, "Слуга народу"
Дмитро Разумков, "Слуга народу" і спікер Ради
А що там лідери фракцій? А лідери показують хороший приклад – усі дотримуються епідеміологічного дрескоду.
Петро Порошенко, лідер "Європейської Солідарності" – в масці та рукавичках
Юлія Тимошенко, лідерка "Батьківщини", на відміну від Порошенка, маску та рукавички вибрала в одному кольорі
Святослав Вакарчук розуміє, що у масці співати важко, але тут – без варіантів (голова фракції "Голос" Сергій Рахманін – від Вакарчука ліворуч)
Давида Арахамію, лідера фракції "Слуги народу", в масці журналісти підловили надворі
Лідер "Опозиційної платформи – За життя" Юрій Бойко (фотографії, на жаль, в мережі не знайшли, тому – скріншот з відео каналу "Рада" із погоджувальної ради голів фракцій)
Прибув до Ради також і Президент України Володимир Зеленський – він не міг пропустити вкрай важливе голосування за закон про ринок землі сільськогосподарського призначення.
Зеленський вітає голосування за ринок землі / Скріншот з відео
Президент України прибув на позачергове засідання Ради / Фото EPA
У момент, власне, голосування за закон про землю вночі 31 березня у Верховній Раді було галасливо та небезпечно, але не через коронавірус: маски депутати так і не зняли.
Депутати в масках підтримали закон про ринок землі, голосів за було 259 / Скріншот з відео
І наостанок – цікавинка про Миколу Тищенка і "маска дня". Тищенко зі "Слуги народу" прийшов до Ради у захисному костюмі, а Людмила Марченко зі "Слуги народу" (кажуть, це таки була вона) у соцмережах отримала приз за "маску дня".
Тищенко у костюмі (але без краватки) / Фото опублікував депутат Гончаренко
Справедливості заради – Тищенко був далеко не єдиним депутатом у захисному костюмі
Маска дня
Читайте також
-
Хворий на COVID-19 нардеп Шахов каже, що його вже виписали з лікарнісьогодні , 03:01
-
Що буде з економікою України, якщо МВФ не дасть кредит: Милованов про найгірший сценарій30 березня , 22:57
-
Позачергові засідання Ради, правки до закону про ринок землі – Гуд найт Юкрейн30 березня , 23:57
-
Вагомий поштовх та історична подія: Шмигаль і Єрмак привітали відкриття ринку землісьогодні , 02:20
-
У МВС розповіли, чи штрафуватимуть за відсутність масок і шашлики в парку30 березня , 22:02
-
Коронавірус в Італії 30 березня 2020 року30 березня , 21:55