Люди втратили все, – Анджеліна Джолі відвідала колишню столицю "Ісламської держави"

Знаменита американська актриса Анджеліна Джолі побувала в іракському місті Мосул та зустрілася з жителями міста, які повернулися до своїх домівок після того, як торік урядовим військам вдалося відбити Мосул у терористів.

Джолі пройшла пішки розбомбленими вулицями Мосула. Ця частина була практично повністю зруйнована під час боїв іракської армії і військ коаліції під командуванням США проти бойовиків терористичного угруповання. Крім того, кіноактриса побувала на руїнах мечеті ан-Нурі, звідки “Ісламська держава” в 2014 році проголосило “халіфат”. Про це повідомляють західні ЗМІ.

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Це найбільш жахливе руйнування, яке я бачила за роки роботи в УВКБ (Управління верховного комісара у справах біженців). Люди втратили тут все, – наголосила Джолі.

УВКБ допомагає городянам відновлювати зруйновані будинки, надає гуманітарну і юридичну допомоги. Нагадаємо, це вже п'ята поїздка Джолі до Іраку за 17 років її співпраці з УВКБ.

Анджеліна Джолі відвідала місто в Іраку: відео