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Люди, які носять окуляри, розумніші – вчені

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Люди з окулярами є більш розумнішими
Люди з окулярами є більш розумнішими / Фото з відкритих джерел

Думка про те, що люди з поганим зором більш здібні, ніж ті, хто має чудовий зір насправді не стереотип. Це доводить дослідження вчених.

Учені з Едінбургзького університету знайшли прямий зв'язок між інтелектом і поганим зором, провівши найбільше світове генетичне дослідження когнітивних функцій, пише Daily Mail.

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Люди в окулярах є більш розумнішими

Вони проаналізували генетичні дані понад 300 тисяч людей віком від 16 до 102 років з Австралії, Європи та Північної Америки.

Учасники дослідження мали пройти різноманітні тести на мислення, результати яких дозволили скласти загальну оцінку когнітивних здібностей. Люди, які мали найкращі результати у тестах, на 30% частіше мали поганий зір, на відміну від тих, хто погано склав тести.

Дослідження також показало зв'язок між вищою когнітивною здатністю та генами, які, як відомо, відповідають за серцево-судинне здоров'я. Більше того, команда вчених виявила 148 генів, пов'язаних з такими навичками мислення, як пам'ять, швидкість розумової обробки та орієнтація у просторі.

Теги: Здорове життя LifeStyle Здоров'я дослідження
Джерело: 24 Канал
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