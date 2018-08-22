Люди яких професій найбільше схильні до розвитку раку
Науковці провели дослідження та встановили, які люди мають вищий ризик виникнення кілька видів онкологічних захворювань.
Вчені порівняли інформацію про стан здоров’я у 5 тисяч бортпровідників та людей інших професій, пише журнал Environmental Health.
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Таким чином вчені встановили, що розвиток таких видів раку як рак грудей, матки, щитоподібної залози та інших різновидів онкології набагато вище у співробітників екіпажів, ніж у людей інших професій.
Бортпровідники більше схильні до розвитку раку
Вчені з Гарварду провели інше дослідження, у якому порівняли інформацію про здоров’я 5 тисяч стюардес, які літали на внутрішніх та міжнародних рейсах.
Експеримент показав, що у стюардес рак людей становить 3,4%, а у людей наземних професій – 2,3%.
Науковці пояснюють це тим, що на великих висотах бортпровідники отримують іонізувальне опромінення. Люди цих професій мають збої у біоритмах через ненормований робочий день та зміну часових поясів. У стюардес більш поширювався рак молочної залози та рак шкіри.
Висновок вчених такий: бортпровідники та пілоти найбільше схильні до виникнення онкології.
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