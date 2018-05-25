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Люди з правильними амбіціями мають стати основою ДБР, — Труба

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Роман Труба
Роман Труба / Фото з відкритих джерел

У п'ятницю, 25 травня, в Києві розпочалось тестування для кандидатів на посади слідчих в Державне бюро розслідувань, а вже у вересні 2018 року новий правоохоронний розпочне свою роботу.

Про це в прямому ефірі 24 Каналу розповів директор Державного бюро розслідувань Роман Труба.

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"Я розумію, яка зараз на мені відповідальність щодо формування нового правоохоронного органу і відновлення довіри в суспільства до цілої правоохоронної системи", – наголосив Труба.

Директор ДБР розповів, що в Україні було створено багато правоохоронних органів, проте результатів їхньої діяльності немає. Тому він намагатиметься не допускати цих прогалин в роботі під час формування ДБР.

Державне бюро розслідувань не є колегіальним органом. Це орган де є єдиноначальство, однак в законі зазначено чіткий перелік повноважень, які приймаються за погодженням, але не спільним голосуванням,
– зазначив Роман Труба. 

Труба також додав, що вони пішли на революційний крок і більшу частину працівників набиратимуть без досвіду роботи, аби із залученням іноземних та вітчизняних фахівців навчити їх правильних методик розслідування кримінальних проваджень. Люди з правильними амбіціями мають стати основою колективу ДБР. 

Теги: Новини України Новини політики Новини Києва Державне бюро розслідувань Розслідування Тести
Джерело: 24 Канал
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