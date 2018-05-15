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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Люди з усього світу зібрали 100 тисяч доларів для втілення чарівного українського проекту: фото

976 Читать новость на русском
Дерев'яна мапа
Дерев'яна мапа / kickstarter.com

Український проект про модульну настінну дерев'яну мапу зібрав на краудфандинговій платформі Kickstarter понад 100 тисяч доларів, коли збирався зібрати 15 тисяч.

Про це повідомляє Ain.ua.

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Компанія Enjoy The Wood запропонувала на Kickstarter створення мапи двох типів (з розподілом на штати США, Канади, Австралії та їхні столиці, чи без них), шістьох кольорів та трьох розмірів. Товщина кожної "плитки" – 6 міліметрів. Також додаються іконки кораблів, літачків, компас.

Мапу можна використовувати як декор
Мапу можна використовувати як декор

Є декілька варіацій таких мап, які різняться кольорами та розмірами
Є декілька варіацій таких мап, які різняться кольорами та розмірами

Компанія з виробництва дерев'яних аксесуарів працює з 2014 року
Компанія працює з 2014 року

За інформацією компанії, встановлення такого декору триває приблизно від 40 до 60 хвилин. Також до мапи можна придбати "кнопки-літаки", які можна кріпити на карті за допомогою спеціальних отворів, та відмічати ті місця, в яких вже побував. 

До мапи додаються аксесуари: літаки, кораблі та компас
До мапи додаються аксесуари: літаки, кораблі та компас

Завдяки кнопкам-літачкам можна відмічати місця, де побував
Завдяки кнопкам-літачкам можна відмічати місця, де побував

Або ж будувати плани на майбутні подорожі
Або ж будувати плани на майбутні подорожі

Карта коштуватиме від $109 до $299 в залежності від розміру і комплектації. Виріб зроблений із найбльш якісної фанери, екологічний та натуральний. Такі мапи можна буде придбати вже з серпня 2018 року.

Один з типів мапи, де присутній поділ на штати
Один з типів мапи, де присутній поділ на штати

Різні кольори мап
Різні кольори мап

Компанія Enjoy The Wood була заснована у 2014 році чоловіком та дружиною, Ігорем та Мариною Фостенками, а також їхніми батьками. В березні 2018 року бренд вироблення дерев'яних аксесуарів отримав патент на карту, згодом розпочав просування на Kickstarter.

Що таке краудфанинг? Це добровільний збір коштів, та не тільки матеріальних, на проведення заходів або створення об'єктів і цінностей соціальної, суспільної, політичної, культурної, наукової спрямованості. Краудфандинг проводиться найчастіше через інтернет, і для нього характерні чітка постановка мети, оголошення необхідної суми, складання кошторису, або калькуляція витрат, і обов'язково відкрите інформування учасників збору.

Теги: Новини України Бізнес Декор і дім
Джерело: 24 Канал
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