Людина-амфібія: історія українського рекордсмена, який затримав дихання на 9 хвилин

У свіжому випуску програми "Спорт навиворіт" – Україна може похвалитися рекордсменом світу з фридайвінгу. Олександр Бубенчиков на одному диханні зміг проплисти 289 метрів, а це майже три футбольних поля. Чемпіон планети і багаторазовий призер має більше 30 рекордів. Серед них – рекорд України – затримка дихання у статиці аж на 9 хвилин і 3 секунди. У світі на таке здатні лише одиниці!

Також у випуску:

Фридайвінгом називають занурення під воду лише на затриманні подиху без скафандрів, кисневих балонів чи іншого спорядження. Фридайвери називають це "спортом навпаки", адже тут важливі спокій та розслабленість. Як і інші спортсмени, фридайвери теж змагаються. А більшість з них навіть мають залежність від занурень, називаючи це наркотиком.

Безпосередніх дуелей між фридайверами немає, проте гонитва за рекордами не припиняється ніколи. Фридайвери змагають за найглибше занурення на одному подиху та найдовшу відстань, яку можна проплисти на одному диханні. Останній вид змагань проводять не у відкритих водоймах, а у звичайних басейнах.