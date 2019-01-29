21:06
29 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Вчителі дешевші, ніж солярка. Росіяни вкрали Крим у росіян
      Вєсті Кремля
      22:22, 28 січня
      Вєсті.UA: Ляшко на нових колесах. Мажорна Богословська
      Вєсті.UA
      20:31, сьогодні
      Всі знають, та нічого не роблять: як на Харківщині нахабно розкрадають десятки гектарів лісу
      ЦРУ
      09:00, 25 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Відрядження в епоху дефіциту
      Згадати все
      22:21, 25 січня
      Телеканал новин 24 Програми Спорт навиворіт
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Людина-амфібія: історія українського рекордсмена, який затримав дихання на 9 хвилин

      Спорт навиворіт 278 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Спорт навиворіт" – Україна може похвалитися рекордсменом світу з фридайвінгу. Олександр Бубенчиков на одному диханні зміг проплисти 289 метрів, а це майже три футбольних поля. Чемпіон планети і багаторазовий призер має більше 30 рекордів. Серед них – рекорд України – затримка дихання у статиці аж на 9 хвилин і 3 секунди. У світі на таке здатні лише одиниці!

      Також у випуску:

      Фридайвінгом називають занурення під воду лише на затриманні подиху без скафандрів, кисневих балонів чи іншого спорядження. Фридайвери називають це "спортом навпаки", адже тут важливі спокій та розслабленість. Як і інші спортсмени, фридайвери теж змагаються. А більшість з них навіть мають залежність від занурень, називаючи це наркотиком.

      Безпосередніх дуелей між фридайверами немає, проте гонитва за рекордами не припиняється ніколи. Фридайвери змагають за найглибше занурення на одному подиху та найдовшу відстань, яку можна проплисти на одному диханні. Останній вид змагань проводять не у відкритих водоймах, а у звичайних басейнах.

       

      Теги: Спорт Новини України Спорт навиворіт Водні види спорту
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      День пам’яті героїв Крут: історія бою та долі учасників
      сьогодні , 07:01 День пам’яті героїв Крут: історія бою та долі учасників
      Ігор Саджениця 8495
      Нуб чи профі: чи зрозумієте ви геймера – тест
      сьогодні , 21:03 Нуб чи профі: чи зрозумієте ви геймера – тест
      38
      Як голосувати ФОПам не за місцем прописки: покрокова інструкція
      сьогодні , 20:02 Як голосувати ФОПам не за місцем прописки: покрокова інструкція
      318
      Небезпечне сміття: що в Україні роблять зі старими батарейками, лампами та електронікою
      сьогодні , 19:01 Небезпечне сміття: що в Україні роблять зі старими батарейками, лампами та електронікою
      Світлана Попова 1312
      Почему обещания остановить войну приведут Украину к капитуляции перед РФ
      сьогодні , 18:30 Почему обещания остановить войну приведут Украину к капитуляции перед РФ
      Павло Казарін 687
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Що зникло з Києво-Печерської лаври: з’явились деталі
       11 січня , 20:53
      Які контракти на транзит газу до Європи вигідні Україні
       23 січня , 07:02
      Панков: У Мілевського є дві пропозиції з чемпіонату України
       28 липня 2018 , 08:20
      Астана – Динамо: Хацкевич звинуватив поле у великій кількості браку в грі киян
       29 листопада 2018 , 20:45
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук