Людина-мураха та Оса: новий трейлер та дата виходу у прокат
Уже 5 липня в українському прокаті з'явиться супергеройський екшен кіностудії Marvel "Людина-мураха та Оса".
Головні ролі у стрічці виконали Пол Радд, Еванджелін Ліллі та Майкл Дуглас, а режисером виступив Пейтон Рід, який зняв перший фільм "Людина-мураха".
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Скотт Ленг (Пол Радд) уже у команді Месників, проте він не може переїхати з Сан-Франциско через доньку. Тим часом на нього чекає нова небезпечна місія, у якій йому допоможе напарниця – Оса (Еванджелін Ліллі).
Дивіться другий трейлер "Людина-мураха та Оса"
Дивіться перший трейлер "Людина-мураха та Оса"
Джерело: 24 Канал
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