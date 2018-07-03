Людина-мураха та Оса: новий трейлер та дата виходу у прокат

Уже 5 липня в українському прокаті з'явиться супергеройський екшен кіностудії Marvel "Людина-мураха та Оса".

Головні ролі у стрічці виконали Пол Радд, Еванджелін Ліллі та Майкл Дуглас, а режисером виступив Пейтон Рід, який зняв перший фільм "Людина-мураха".

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Скотт Ленг (Пол Радд) уже у команді Месників, проте він не може переїхати з Сан-Франциско через доньку. Тим часом на нього чекає нова небезпечна місія, у якій йому допоможе напарниця – Оса (Еванджелін Ліллі).

Дивіться другий трейлер "Людина-мураха та Оса"

Дивіться перший трейлер "Людина-мураха та Оса"