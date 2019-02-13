Людина з Адміністрації президента хоче заборонити фільм "Слуга народу 3", – журналіст

Журналіст Олександр Дубинський стверджує, що Петро Порошенко намагається заборонити серіал "Слуга народу", в якому Володимир Зеленський грає роль президента. Нещодавно він оприлюднив листування, де нібито людина з Адміністрації гаранта обговорює з депутатом від "БПП" Олександром Черненком план зриву виходу серіалу.

На думку Комітету виборців України показ відеофільму "Слуга Народу 3" під час виборчого процесу має розглядатися як передвиборна агітація на користь Зеленського і має бути оплачений із виборчого фонду кандидата.

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Натомість і у ЦВК, і в Нацраді запевнили, що наразі з такими ініціативами до них не звертались. Заступник голови ЦВК Євген Радченко наголосив, що зняти фільм з ефіру ніхто не може. І навіть, якщо він буде визнаний агітацією, то просто буде необхідно, щоб він був належним чином промаркованим.

Сам фігурант таємних переговорів Черненко визнав, що розмови про "Слугу народу" мали місце, але заявив, що вони вирвані з контексту.

На цих аудіозаписах є монтаж і компіляція кількох розмов, які відбувалися в різний час з різними людьми. В мене позиція: трансляція цього серіалу буде агітацією. Щоб підкріпити цю позицію аргументами, консультуюся з юристами, з фахівцями у сфері медіа,

– повідомив Черненко.

Натомість команда Зеленського зовсім іншої думки. Політтехнолог кандидата у президенти зазначив, що у фільмі немає персонажа з прізвищем Зеленський, але є персонаж Голобородько, який не закликає та не агітує голосувати за Зеленського. Крім того, у стрічці ніяк не наголошується голосувати проти когось з чинних кандидатів у президенти. Відтак вони не збираються знімати його з ефіру, маркувати або ж оплачувати зйомки з виборчого фонду.