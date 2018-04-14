Людина живе, доки її пам'ятають: на Луганщині вшанували пам'ять захисників України
Під Старобільськом на Луганщині відбулась акція "Людина живе, доки її пам'ятають". Так люди вшанували пам'ять полеглих українських військових.
Ветерани російсько-української війни, тамтешні активісти, школярі та студенти поклали пам'ятні вінки до могил "айдарівців", які загинули під час запеклих боїв у 2014 році.
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Поминальні вінки власноруч виготовили школярі з восьми областей України.
Вшанували також і пам'ять загиблих під час війни цивільних мешканців Луганщини. Окремою ходою відзначили і мiсцепоховання польських офiцерiв, яких у 1939-40 роках закатували органи НКВС у Старобiльському таборi для вiйськовополоненних.
Відео акції "Людина живе, доки її пам'ятають" на Луганщині
Джерело: 24 Канал
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