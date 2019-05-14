Людина з оточення Медведчука та очільник СБУ: хто отримав скандальні нагороди від Порошенка

В останні дні перебування на посаді Петро Порошенко вирішив щедро нагородити тих, хто йому вірно служив ці роки. Підкреслю, не державі, а саме йому. Бо інакше просто не пояснити скандальність багатьох нагороджень. Скандальність, яка полягає в невідповідності діям деяких нагороджених високому статусу цих нагород.

Так, 9-го травня Порошенко присвоїв звання Героя України голові СБУ Василю Грицаку з врученням ордену "Золота Зірка". Якщо відкрити опис цієї найвищою української нагороди, то там прямо написано, що "Золота Зірка" Героя України присвоюється за здійснення визначного геройського вчинку. Тобто подвигу.

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Можливо, ви пам’ятаєте, як Василь Грицак особисто здійснив якийсь подвиг? Не заперечуючи певних здобутків Грицака саме як керівника Служби Безпеки, все ж таки, щоб він особисто запам’ятався ну прямо героїчними вчинками на благо країни, ви щось таке пригадуєте? Я – ні.

Чим прославився Василь Грицак

Деякі подвиги пана Грицака все ж таки запам’яталися глядачам 24 каналу. Наприклад, я розповідав, як син Грицака несподівано стрімко просунувся по службі в прокуратурі. Маючи всі підстави бути звільненим, він, тим не менше, зробив подвиг і став заступником прокурора Полтавської області.



Василь Грицак

Або ж регулярно ми тут розповідали про феєричні провали Служби безпеки України під керівництвом Грицака. Наприклад, коли вони дозволили спокійно в’їжджати та виїжджати з території України кілеру Кадирова, який потім безперешкодно зробив замах на життя чеченських добровольців Осмаєва та Окуєвої. При цьому, легко придбавши український біометричний паспорт.

Інша історія про те як під носом у СБУ майже два роки в українських містах спокійно орудувала диверсійна група росіян, яка підривала авто наших офіцерів спецслужб. І ця група попалася випадково, коли нещодавно в одного з диверсантів незаплановано спрацювала вибухівка в руках, яку він намагався закласти під машину.

Або згадайте, коли працівники СБУ намагалися затримати поліцейського, який торгував зброєю. Повністю проваливши планування та виконання цієї спецоперації.

До речі, де цей працівник поліції, який тоді втік від СБУшників? Ви щось чули, щоб його потім затримали? Я не чув.

Натомість, треба визнати, в часи Грицака, деякі співробітники Служби Безпеки України майже досконало навчилися переслідувати громадських активістів та журналістів, виносити сервери з офісів бізнесменів, віджимати біткойни у інтернет-підприємців. А також кришувати бурштинову мафію, що визнавав навіть сам президент Порошенко.

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Безперечно, в лавах СБУ є чимало справжніх патріотів, які щодня захищають Україну, знешкоджуючи ворога. І саме вони на своєму місці роблять справжні героїчні вчинки, ризикуючи життям, при цьому не переймаючись кар’єрою власних дітей. Саме ці офіцери куди більше за пана Грицака заслужили звання Героїв України. Тільки їх чомусь обійшли нагородою.

Скандальні присвоєння звань в армії від Порошенка

І така ж саме історія не лише в СБУ, а й в армії, де Петро Порошенко щедро наостанок пороздавав високі генеральські звання. Наприклад, він підвищив у званні шістьох генерал-майорів, давши їм звання генерал-лейтенантів.

При цьому, з цих шести генералів, лише двоє є бойовими командирами, а решта четверо – тилові або адміністративні командуючі. Наприклад, один з таких підвищених генералів – Микола Шевцов – начальник по озброєнню Збройних сил України. Так, це саме він відповідальний за збереження українських військових арсеналів.

І саме за часи його керівництва тиловою службою озброєння сталися три найжахливіші вибухи на військових складах: в Балаклії, Калинівці та Ічні. Саме після кожного з цих вибухів президент Порошенко перед телекамерами закликав військову прокуратуру жорстокого покарати винних.



Микола Шевцов

Генерал Шевцов справді фігурував в рапортах по з’ясуванню причин вибухів як ключовий посадовець, який має понести за це відповідальність. Ну ось він і поніс відповідальність, будучи не лише не звільненим і не ув’язненим, а й навіть отримавши підвищення в званні.

Порошенко роздав нагороди і людям з оточення Медведчука

І справжня вишенька на торті, точніше завершальний плювок в обличчя суспільству у виконанні поки ще діючого президента – це нагородження орденом "За заслуги" львівського підприємця Мирослава Хом’яка. Він раніше працював на посаді керівника департаменту екології львівської обласної адміністрації і після того, як пішов з посади, несподівано обріс численними бізнесами, пов’язаними з переробкою відходів.

Хтось скаже про корупцію, але ні – це винятковий професіоналізм і підприємницький талант, як часто буває у наших чиновників. Але найцікавіше в іншому. Хом’яка президент нагородив з формулюванням: значний особистий внесок у державне будівництво. Ну, напевне саме так і виглядає розбудова держави очима президента, оскільки крім всього іншого, пан Хом’як входить до близького оточення Віктора Медведчука.

Бо на додачу, Хом’як в часи Кучми очолював податкову інспекції Львівщини, де в той час він працював разом із Сергієм Медведчуком – братом Віктора Медведчука. З тих пір дружба Хом’яка та Медведчуків лише міцнішала.



Мирослав Хом'як

Ну а хіба може Петро Порошенко не відзначити людей свого важливого партнера – кума Путіна Медведчука? Ну і розповідати нам при цьому про загрозу реваншу проросійських сил. У Петра Олексійовича залишається якихось пару тижнів перебування на посаді. Кого він ще встигне нагородити? Може самого Медведчука? Про це дізнаємося незабаром і розповімо на 24 каналі.

Кого ще з цікавих осіб Петро Порошенко вирішив нагородити наприкінці своєї каденції: