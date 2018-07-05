Людмила Кіченок завершує виступи на Wimbeldon

Людмила Кіченок у парі з Аллою Кудрявцевою з Росії в другому колі турніру Wimbeldon зустрічалася з дуетом Бетані Маттек-Сандс (США) - Лусі Шафаржова (Чехія). Українка разом з росіянкою поступилися в поєдинку з п'ятиразовими чемпіонками турнірів Великого Шолома.

1 годину і 43 хвилини дівчата провели на корті. За 12 геймів першого сету жодному з дуетів не вдалося заробити брейкпоінт.

Кіченок і Кудрявцева з двома міні-брейками повели 4:1, але потім програли відразу п'ять очок поспіль. Людмила і Алла пішли з двох сетболів (6:6), однак наступні два очки до свого активу записали Маттек-Сендс і Шафаржова.

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У другій партії Кіченок і Кудрявцева зуміли виконати перший брейк (4:2), але свою перевагу не втримали і далі змогли взяти лише один гейм з шести. Гра завершилася з рахунком 6:7, 5:7.

Для Кіченок це десята поразка поспіль. Востаннє Людмила святкувала перемогу в парному поєдинку ще на турнірі в Маямі на стадії другого кола. Для 25-річної Людмили Кіченок Wimbeldon - найуспішніший з усіх мейджорів.

Людмила Кіченок (Україна) / Алла Кудрявцева (Росія) - Бетані Маттек-Сандс (США) / Лусі Шафаржова (Чехія) 2:0 (6:7 (6:8), 5:7)