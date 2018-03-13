Людмила Ляшенко приносить Україні чергову бронзу на Паралімпіаді-2018

На Паралімпійських іграх 2018 у південнокорейському Пхьончхані у четвертий день змагань, 13 березня, збірна України продовжує здобувати нагороди.

Після чемпіонського виступу 18-літнього Тараса Радя у біатлоні, настала черга жінок.

Однак повторити золоте досягнення не вдалося. Найкращою з українок стала Людмила Ляшенко. Вона фінішувала у підсумку третьої і виборола бронзову нагороду. Одразу за нею фінішувала Ірина Буй.

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Варто зазначити, що Юлія Батенко-Бауман зійшла з дистанції. Під час другої стрільби вона допустила декілька промахів, і вже втратила можливість поборотися за нагороди. Відтак щоб поберегти сили перед майбутніми стартами, дівчина вирішила покинути гонку.

Для Людмили Ляшенко це вже друга нагорода на Паралімпіаді-2018. До цього вона здобула бронзову медаль у лижних перегонах серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату.

Відтак скарбничка збірної України тепер налічує 11 нагород: 4 золоті, дві срібні та п’ять бронзових медалей.