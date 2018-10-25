Людські слабкості: презентовано перший сингл з нового альбому групи "Вагоновожатые"

Гурт "Вагоновожатые" презентував нову пісню "Человеческие слабости". Це перший сингл з другого студійного альбому музикантів "Референс", який вийде вже у листопаді.

Трек, що вже знайомий шанувальникам гурту в своєму концертному виконанні, спочатку був призначений для фільму "Ордер на арешт", але так і не увійшов до нього.

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Почути "Человеческие слабости" наживо можна буде на сольному концерті гурту "Вагоновожатые" на презентації альбому "Референс" у клубі Atlas 16 грудня.

Слухайте "Человеческие слабости" гурту "Вагоновожатые":

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Хто такі "Вагоновожатые"? Український гурт, створений 2013 року колишнім фронтменом дніпровського колективу "И Друг Мой Грузовик" Антоном Слєпаковим і гітаристом Валентином Панютою, раніше відомим за харківським гуртом "Lюk".