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Людство може повністю відмовитись від алкоголю в майбутньому: вчені назвали причину

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Люди можуть відмовитись від алкоголю в майбутньому
Люди можуть відмовитись від алкоголю в майбутньому / Фото з вільних джерел

Група науковців Пенсильванського університету, що в США, заявили, що генна мутація може привести до того, що людство відмовиться від алкоголю.

Про це повідомляє видання The Independent.

Згідно з останніми дослідженнями в рамках проекту "1000 генів", у людей виявили ген, який спричиняє несприятливу реакцію на будь-який алкоголь. В експерименті взяли участь 2,5 тисячі осіб з 20 груп різних континентів. Відтак науковці встановили, що цей ген з'явився в різних популяціях, незалежно від прямого генетичного успадкування.

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Генетичні зміни були виявлені не тільки в одній популяції. Вони спостерігалися у людей, які проживають на різних континентах. Відтак ці зміни не пов'язані з генетичною спадщиною,
– заявили науковці.

За словами американських вчених, вони виявили в організмі людей ферменти алкогольдегідрогенази, які відповідають за розщеплення сполук спиртів. Генетична варіація збільшила активність цих ферментів, що в подальшому призведе до несприйняття будь-якого алкоголю незалежно від кількості.

Як відомо, дослідження провели на основі теорії, що зловживання алкоголем призводить до порушення когнітивних функцій мозку – деменції.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здорове харчування наука Алкоголь
Джерело: 24 Канал
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