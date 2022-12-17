В інтерв'ю 24 каналу у рамках проєкту СВОЇ він розповів, у чому особливість херсонської кави. Ясна річ, без кавунів тут не обійшлося.

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У чому особливість херсонської кави

Херсонська кава – це кава, яка виросла в херсонських кавунах. Тобто є тільки одна плантація, де ростуть кавуни, і де замість звичайних зерен – зерна кави,

– розповів Костянтин.

Гаразд-гаразд, він просто пожартував. Насправді ж, частина зерен приїжджає з Бразилії, а інша – з Руанди або Ефіопії. Як розповів він, передовсім задачею була якісна кава на щодень.

Крім того, він разом з дружиною прагнули створити таку собі атракцію з Херсона. Щоб кожен мав можливість привезти додому або передати родичам в інше місто такий сувенір.

Кав'ярня переїхала з Херсона до Франківська

Зауважимо, що саму кав'ярню "Простір" подружжя відкрило у Херсоні у 2019 році. Як розповідають вони, це інноваційний простір, у якому цінують час людей. Але, на жаль, війна внесла свої корективи. Свій затишний заклад їм довелося залишити, рятуючись від озброєних росіян.

Подружжя наступного ж дня після повномасштабного вторгнення ухвалило рішення виїхати з Херсона. У 5-місній машині вшістьох з батьками, трьома собаками та кішкою вони виїхали. Спочатку жили у Кривому Розі, а потім доля їх закинула до Івано-Франківська.

У цьому місті вони вирішили відкрити заклад буквально "з нуля". У нього не було жодних сподівань, але люди їх прийняли дуже тепло. Зокрема їх цікавила та сама херсонська кава.

Не могли ми не поставити питання, пов'язане зі звільненням його рідного Херсона. Спочатку він не зразу збагнув, що це сталося. У чоловіка саме був вихідний, коли почали з'являтися новини про те, що ворога вдалося вибити з його рідного міста.

На радощах Костянтин купив шампанське та пригощав ним усіх. Наступного ж дня купили ще більше шампанського та влаштували вечірку для всіх охочих, додав він.