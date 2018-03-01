Людям доводиться штовхати тролейбус, щоб доїхати на роботу: фото та відео

У Херсон та Харків прийшла сувора зима, місто замело снігом. Через це жителі міст просто змушені штовхати транспорт, щоб дістатися до місця роботи.

Користувачі публікували відео, на якому видно, як у Херсоні жителі ледве рухаються у снігових заметах. Снігу там нападало по пояс.

Люди допомагають тролейбусу, який застряг у снігових заметах.

Один з місцевих жителів для пересування містом вирішив скористатися лижами, пише "Типичний Херсон".

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Чоловіка на лижах помітили неподалік від Центрального ринку, поруч з Автостанцією. Він прямував у бік Панкратовського мосту від площі Свободи.

У Харкові, щоб дістатися на роботу, жителі міста теж штовхали тролейбус.