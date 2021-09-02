Нового начальника Держпродспоживслужби призначили ще 26 серпня. Проте лише зараз він офіційно зайняв цю посаду.
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Що відомо про Пудрик
Посадовець народився в 1977 році в місті Макіївка на Донеччині. Він має три вищі освіти: ступінь магістра з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, ступінь магістра з державного управління та ступінь магістра з юридичних наук.
У 1998 році Пудрик почав працювати на митниці. Він пройшов шлях від інспектора митного поста "Донецьк – аеропорт" до начальника Донбаської регіональної митниці. Від 2010 до 2013 року він також очолював такі митниці:
- Бердянську;
- Львівську;
- Кримську (двічі);
- Луганську;
- Чернігівську.
Чому його люстрували
Під час російської окупації Криму Пудрик також керував там регіональною митницею. У Мінюсті потім повідомили, що чоловік не звільнився з посади за власним бажанням. Тому став одним із тих, хто підпадає під критерії очищення влади. Згодом його звільнили з посади заступника начальника Кіровоградської митниці.
Як його поновили на посаді
Однак чиновник не погодився з таким рішенням і оскаржив його в суді. 28 січня 2020 року Кіровоградський міський адмінсуд задовольнив це клопотання. Про це свідчать дані Реєстру судових рішень.
Окрім повернення на посаду, йому ще й виплатили зарплату за період вимушеного прогулу. Її сума була понад 677 тисяч гривень.