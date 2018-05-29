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Люстрованого прокурора вперше поновили на посаді і виплатять гроші за "прогул"

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Наші гроші
Наші гроші / 24 Канал

18 квітня Одеський апеляційний адміністративний суд поновив екс-прокурора Печерського району Києва та Приморського району Одеси Олександра Кузьменка на посаді. Йому також мають виплатити майже 300 тисяч гривень зарплатні за час "вимушеного прогулу".

Про це повідомляє BIHUS.Info.

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Кузьменка звільнили в березні 2015-го відповідно до Закону "Про очищення влади", більш відомого як закон про люстрацію. Причиною стала його робота на посаді першого заступника прокурора Печерського району під час Революції Гідності. Протягом наступних трьох років Кузьменко регулярно судився через своє звільнення, вважачаючи його незаконним.

Олександр Кузьменко
Олександр Кузьменко

В Одеському апеляційному адміністративному суді справу розглядала колегія суддів. Основна причина поновлення екс-прокурора на посаді – "неконституційність" закону про люстрацію – на думку суддів. При цьому Конституційний Суд України своїх висновків щодо закону досі не оприлюднив. Відтак одеські судді "побачили" неконституційність самостійно. Це вперше суд поновлює на посаді люстрованого службовця.

Одеський апеляційний суд
Одеський апеляційний суд

У складі колегії, яка розглядала справу Кузьменка, зокрема, були Степан Домусчі та Олександр Кравець. Обидва минулоріч подавали свої кандидатури на посади суддів Верховного суду України, але через негативні висновки Громадської ради доброчесності не пройшли відбір. У висновках Ради названо кілька причин невідповідності цих суддів критеріям доброчесності. Одна з них – незадоволення апеляції по забороні мирних акцій в Одесі під час Революції Гідності.

Степан Домусчі
Степан Домусчі

Основним плюсом суддівського рішення для екс-прокурора є зняття заборони протягом 10 років займати посади в держсекторі, що передбачено законом про люстрацію. Сам Кузьменко каже, що повертатися в прокуратуру нині не збирається, але не виключає такої можливості в майбутньому.

 

Теги: Новини політики Новини України Розслідування Корупція Гроші Новини Одеси
Джерело: 24 Канал
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