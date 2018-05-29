Люстрованого прокурора вперше поновили на посаді і виплатять гроші за "прогул"

У складі колегії, яка розглядала справу Кузьменка, зокрема, були Степан Домусчі та Олександр Кравець. Обидва минулоріч подавали свої кандидатури на посади суддів Верховного суду України, але через негативні висновки Громадської ради доброчесності не пройшли відбір. У висновках Ради названо кілька причин невідповідності цих суддів критеріям доброчесності. Одна з них – незадоволення апеляції по забороні мирних акцій в Одесі під час Революції Гідності.



Степан Домусчі

Основним плюсом суддівського рішення для екс-прокурора є зняття заборони протягом 10 років займати посади в держсекторі, що передбачено законом про люстрацію. Сам Кузьменко каже, що повертатися в прокуратуру нині не збирається, але не виключає такої можливості в майбутньому.