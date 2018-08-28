Люта відповідь на санкції: бабці із "Загонів Путіна" показали, як "трощать" техніку "Apple"

Пенсіонерки із "Загону Путіна" поспішили відповісти на нові американські санкції проти РФ. Бабусі записали ролик, на якому вони начебто нищать техніку "Apple". Розлючені жіночки вигукують, що їм вона непотрібна та трощать її пістолетом Mauser.

Відповідне відео з'явилося на Youtube-каналі "Загонів Путіна".

Читайте також: Путін потрапив у новий конфуз, цитуючи відому фразу короля Франції

Відеопостановка розпочинається із того, що одна із жіночок віддає іншій коробку із Iphone та каже, що вона їй непотрібна. Тоді група бабусь вирішує, що американську техніку слід розбити, аби показати американцям свою відповідь на їхні санкції.

Ми зібрались тут, щоб провести цю акцію у відповідь на американські санкції, які сьогодні знову вступили в силу, і нехай народ США побачить, що ми можемо з ними зробити,

– зазначає одна із активісток.

Спочатку в хід іде планшет. Пенсіонерка кидає його на землю та кричить: "Дайте мені що-небудь!"

Неочікувано її товаришка дістає із сумочки пістолет марки Mauser і після цього жінка починає товкти по екрану планшета рукояткою зброї.

"Б'ється-б'ється, а казали, що не буде!" – вигукують пенсіонерки у розпалі.

Наприкінці відео у відрі вони спалюють коробки, в яких начебто лежать Iphone.

Відео із "Загоном Путіна", який "знищує" американську техніку:

Нагадаємо, раніше, російські пенсіонерки з прокремлівської організації "Загони Путіна" записали відеозвернення до народу США. У ньому жінки ламаною англійською заявили, що "дуже переживають" за майбутнє США.