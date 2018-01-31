Лютий в Україні: синоптики дали прогноз

На українців у лютому чекає аномальна, як на цю пору року, погода – від потепління до міцних морозів.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі, передає "Обозреватель".

За словами синоптиків, у лютому 2018 року температура буде трохи вище середньої, тож сильні морози не передбачаються.

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Початок місяця почнеться з потепління, також очікуються опади у вигляді мокрого снігу. Тож буде сиро і вогко.

За словами синоптика Наталки Діденко, вже з 7-8 лютого варто готуватись до похолодання.

Але з 7-8 лютого до нас заходить чергове істотніше похолодання,

– зазначила вона.

В Укргідрометцентрі додають, що незначне похолодання прогнозуються і на 15-20 лютого. Наприкінці місяця варто готуватись до снігопадів.

З середини лютого середня температура повітря коливається в межах -7...-6 градусів морозу на сході і північному сході, -2...-1 градусів морозу на південному заході і на Закарпатті.

Натомість, за словами народного синоптика Леоніда Горбаня, лютий буде найморознішим зимовим місяцем у 2018 році. За його прогнозами, Україну накриють затяжні морози вже з середини лютого.

До слова, в Україні найнижча температура у лютому була зафіксована у Луганську в 1893 році – -39 градусів морозу, а найвища +24 градуси тепла – у Роздольному у 1958 році.