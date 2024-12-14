Такого поєднання дотримався і пілот Формули-1 Льюїс Гемілтон, зробивши свою вітальню із справді розумним плануванням. Про це пише 24 Канал з посиланням на homesandgardens.

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Вітальня Льюїса Гемілтона

Колишній пентхаус Гемілтона має вітальню відкритого плану, яка сягає до їдальні та кухні.

Цікавого вигляду простору додають дерев'яні балки. Вони тягнуться від стелі та розмежовують зони в усьому приміщенні і ведуть до відкритих сходів. Дизайн між вітальнею та їдальнею доволі схожий, що створює відчуття цілісності.

Красу планування вітальні Гемілтона легко побачити. Ба більше воно має цілу низку переваг. Дизайнер інтер’єру Ніколас Кайко зазначає, що відкрита концепція планування стала основним елементом сучасного дизайну інтер’єру.

По-перше, збільшення природного освітлення. Коли в просторі є менше стін, які "блокують" сонячне світло, відкриті планування дозволяють природному світлу проходити по всьому простору, роблячи його більш привабливим і просторим.

Фахівець каже, що це особливо гарно в приміщеннях з великими вікнами або скляними дверима, як було в колишній оселі пілота Формули 1.

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Дизайнер також звернув увагу на те, що відкриті концепції ідеально підходять, коли господарі часто запрошують багато гостей чи друзів додому, адже це дозволяє людям у різних частинах простору легко взаємодіяти.

До того ж без визначених меж в приміщенні є більша гнучкість у розташуванні меблів. Це дозволяє створювати різні зони – наприклад, зону відпочинку, їдальню або навіть робочий куточок. Відсутність стін між такими зонами створює враження набагато більшої площі.

Попри те, що такі простори відкритого планування є популярними, вони іноді все ж можуть здаватися порожніми. Щоб уникнути такого ефекту, використовуйте контрастні кольори, щоб розмежувати різні простори та внести індивідуальність у різні частини кімнати.

Можна вибрати більш темні кольори, щоб створити затишок в обідній зоні, і вибрати нейтральні відтінки, щоб зробити кухню яскравішою. Також важливо обрати правильне освітлення, щоб створити різні зони, адже кожна з них має своє призначення. Практичним варіантом буде підвісити світильники над обідніми зонами та використовувати робочі лампи в кутах кімнати, щоб створити затишні зони для читання.

Планування – це основа гарного приміщення і вітальня колишньої оселі Льюїса Гемілтона цьому доказ.