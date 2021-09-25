З мигалками та додатковою поліцією: Зеленський посилив охорону

Президент України Володимир Зеленський посилив свій кортеж. Помітили це після замаху на помічника очільника держави – Сергія Шефіра.

Тепер кортеж Зеленського складається з більшої кількості авто. На машини встановили сигнальні маяки, і тепер вони рухаються на великій швидкості.

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Зеленський посилив кортеж

Посилений кортеж Зеленського, зокрема, бачили на Обухівській трасі. Він рухався у бік державних дач ввечері – приблизно о 21:00.

Оновлений кортеж Зеленського їхав із сиренами та мигалками.

З'явились мигалки і додаткова поліція: дивіться відео про посилений кортеж Зеленського

Поліція переходить на особливий режим роботи

Згідно з наказом голови Нацполіції Ігоря Клименка, з 25 вересня по 8 жовтня особовий склад кримінальної поліції та слідчих підрозділів переводять на посилений режим роботи. Так правоохоронці хочуть провести профілактичні заходи для стабілізації ситуації.

Причина такого кроку – "загострення криміногенної обстановки на території держави, пов'язаної з учиненням тяжких кримінальних правопорушень". Мовиться про злочини з застосуванням вогнепальної зброї та про ті, що викликали в суспільстві значний резонанс.



Наказ Клименка про переведення особового складу на посилену службу / Фото "Української правди"

Отже, тепер поліцейські працюватимуть понаднормово, але не більше ніж 12 годин на добу та 6 днів на тиждень.

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Коротко про обстріл авто Шефіра