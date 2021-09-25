З мигалками та додатковою поліцією: Зеленський посилив охорону
Джерело:"Українська правда"
Президент України Володимир Зеленський посилив свій кортеж. Помітили це після замаху на помічника очільника держави – Сергія Шефіра.
Тепер кортеж Зеленського складається з більшої кількості авто. На машини встановили сигнальні маяки, і тепер вони рухаються на великій швидкості.
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Зеленський посилив кортеж
Посилений кортеж Зеленського, зокрема, бачили на Обухівській трасі. Він рухався у бік державних дач ввечері – приблизно о 21:00.
Оновлений кортеж Зеленського їхав із сиренами та мигалками.
З'явились мигалки і додаткова поліція: дивіться відео про посилений кортеж Зеленського
Поліція переходить на особливий режим роботи
Згідно з наказом голови Нацполіції Ігоря Клименка, з 25 вересня по 8 жовтня особовий склад кримінальної поліції та слідчих підрозділів переводять на посилений режим роботи. Так правоохоронці хочуть провести профілактичні заходи для стабілізації ситуації.
Причина такого кроку – "загострення криміногенної обстановки на території держави, пов'язаної з учиненням тяжких кримінальних правопорушень". Мовиться про злочини з застосуванням вогнепальної зброї та про ті, що викликали в суспільстві значний резонанс.
Наказ Клименка про переведення особового складу на посилену службу / Фото "Української правди"
Отже, тепер поліцейські працюватимуть понаднормово, але не більше ніж 12 годин на добу та 6 днів на тиждень.
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Коротко про обстріл авто Шефіра
- 22 вересня вранці невідомі обстріляли авто першого помічника та друга президента Сергія Шефіра. Це трапилось між селами Круглик і Ходосівка. Загалом в автомобіль випустили понад 10 куль.
- Сам Шефір не постраждав, однак кулі потрапили у його водія, який був за кермом. Його прооперували. Життю чоловіка наразі нічого не загрожує.
- Поліція розглядає 2 версії інциденту – замах, щоб тиснути на керівництво держави та дестабілізація політичної ситуації.
- Радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що замах можна вважати терористичним актом.