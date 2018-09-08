M1 Music Awards – 4 Сезони: Тіна Кароль стала співачкою літа

Головний музичний телеканал країни М1 оголосив найкращих українських артистів літа в межах премії "M1 Music Awards. 4 Сезони". Переможці у семи номінаціях визначаються за результатами рейтингу показу кліпів на каналі. Так, співачкою літа стала українська артистка Тіна Кароль.

Телеканал М1 продовжує нагороджувати кращих з кращих серед українських артистів. Почесні ордена "M1 Music Awards. 4 сезони" у цьому році знаходять своїх власників кожен сезон.

Читайте також: Наомі Кемпбелл, Джанет Джексон та інші зірки на Black Girls Rock 2018: фото з червоної доріжки

Цікаво, що окрему нагороду також отримує найактивніший глядач телеканалу. Цього сезону ним стала Юлія Дриняєва.

Список переможців у номінаціях M1 Music Awards 4 Сезони:

Хіт літа: MONATIK & Надя Дорофєєва — Глубоко

Кліп літа: Время и Стекло — Е, Бой

Співак літа: ALEKSEEV

Співачка літа: Тiна Кароль

Гурт літа: Mozgi

Проект літа: MONATIK & Надя Дорофєєва — Глубоко

Прорив літа: MARUV — Focus On Me