M1 Music Awards – 4 Сезони: Тіна Кароль стала співачкою літа
Головний музичний телеканал країни М1 оголосив найкращих українських артистів літа в межах премії "M1 Music Awards. 4 Сезони". Переможці у семи номінаціях визначаються за результатами рейтингу показу кліпів на каналі. Так, співачкою літа стала українська артистка Тіна Кароль.
Телеканал М1 продовжує нагороджувати кращих з кращих серед українських артистів. Почесні ордена "M1 Music Awards. 4 сезони" у цьому році знаходять своїх власників кожен сезон.
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Цікаво, що окрему нагороду також отримує найактивніший глядач телеканалу. Цього сезону ним стала Юлія Дриняєва.
Список переможців у номінаціях M1 Music Awards 4 Сезони:
Хіт літа: MONATIK & Надя Дорофєєва — Глубоко
Кліп літа: Время и Стекло — Е, Бой
Співак літа: ALEKSEEV
Співачка літа: Тiна Кароль
Гурт літа: Mozgi
Проект літа: MONATIK & Надя Дорофєєва — Глубоко
Прорив літа: MARUV — Focus On Me